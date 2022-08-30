Из украинских портов вышло сразу шесть судов с агропродукцией, среди них – второе, зафрахтованное ООН

Всего по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Как подчеркнули в ведомстве, среди них судно Karteria, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена.

В общей сложности на борту шести судов (Seajoy, Lady Zehma, Saffet Aga, Simas, Michallis и Karteria) 183 тыс. тонн украинской агропродукции.

"Мы должны выйти на 100–150 судов в месяц с общей пропускной способностью 5 млн тонн в месяц из трех портов Большой Одессы... Сегодня отправлено уже второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН по борьбе с голодом в мире. На борту балкера Karteria 37,5 тыс. тонн пшеницы для Йемена, который находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Там, согласно данным ООН, 16 млн человек страдают от голода. Мы понимаем свою глобальную миссию и ответственность перед странами, которым нужно украинское продовольствие", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Всего по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.