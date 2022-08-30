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Из украинских портов вышло сразу шесть судов с агропродукцией, среди них – второе, зафрахтованное ООН

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Всего по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно
Всего по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Из украинских портов утром 30 августа вышло сразу шесть судов с агропродукцией. Об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, среди них судно Karteria, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена.

В общей сложности на борту шести судов (Seajoy, Lady Zehma, Saffet Aga, Simas, Michallis и Karteria) 183 тыс. тонн украинской агропродукции.

"Мы должны выйти на 100–150 судов в месяц с общей пропускной способностью 5 млн тонн в месяц из трех портов Большой Одессы... Сегодня отправлено уже второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН по борьбе с голодом в мире. На борту балкера Karteria 37,5 тыс. тонн пшеницы для Йемена, который находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Там, согласно данным ООН, 16 млн человек страдают от голода. Мы понимаем свою глобальную миссию и ответственность перед странами, которым нужно украинское продовольствие", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Всего по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0uqmaRUpJv9ywRB6iVY2jd6yw3NpNADBHPDEj7UQ87jV1yEz6116YrzPxqqy66vq9l

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

26 августа президент Владимир Зеленский рассказал, что из трех украинских морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Теги: Украина, Одесса, экспорт, Йемен, голод, судно, Министерство инфраструктуры Украины, судоходство, Александр Кубраков
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