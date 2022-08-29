Из портов Украины вышли еще три судна с зерном

В турецком ведомстве отметили, что отгрузка зерна идет по плану.

"По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще три судна, груженные зерном", – говорится в сообщении.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

26 августа президент Владимир Зеленский рассказал, что из трех украинских морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.