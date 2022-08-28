Из украинских портов вышло еще шесть кораблей с зерном – минобороны Турции

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", – говорится в сообщении.
Ukrayna limanlar * ndaki tah * l * n sevkiyat * için çal * malar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 28, 2022
Bugün sabah itibar * yla Ukrayna limanlar * ndan 6 gemi daha tah * l yüklü olarak hareket etti.#MSB
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.
26 августа президент Владимир Зеленский рассказал, что из трех украинских морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.