Открытие портов для экспорта металлопродукции поможет экономике и бюджету – нардеп Кисилевский

Дмитрий Кисилевский: Если бы эта инициатива была реализована, это было бы для Украины очень полезно Фото: Dmitriy Kisilevskiy / Facebook

"Металлургическая отрасль имела значительную долю в украинской экономике: до войны она обеспечивала более 10% ВВП. Очевидно, что открытие портов для экспорта такой крупной товарной группы значительно помогло бы украинской экономике и вернуло бы на рабочие места многих украинцев, которые вынуждены сейчас сидеть дома [из-за приостановки работы металлургических предприятий]", – отметил он.

Он напомнил, что у Украины сейчас есть значительный дефицит бюджета и помочь могло бы расширение экспортных позиций, которые обеспечили бы страну валютными поступлениями.

"Поэтому, конечно, если бы эта инициатива была реализована, это было бы для Украины очень полезно – особенно с точки зрения государственного бюджета, у которого сейчас очень значительный дефицит", – резюмировал Кисилевский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)