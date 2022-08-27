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Открытие портов для экспорта металлопродукции поможет экономике и бюджету – нардеп Кисилевский

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Дмитрий Кисилевский: Если бы эта инициатива была реализована, это было бы для Украины очень полезно
Дмитрий Кисилевский: Если бы эта инициатива была реализована, это было бы для Украины очень полезно
Фото: Dmitriy Kisilevskiy / Facebook

Разблокировка морских портов для экспорта металла и руды значительно улучшит ситуацию с государственным бюджетом Украины, а также вернет на рабочие места украинцев. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Кисилевский, комментируя агентству "РБК-Украина" вероятность расширения международного "зернового соглашения" на металл и руду.

"Металлургическая отрасль имела значительную долю в украинской экономике: до войны она обеспечивала более 10% ВВП. Очевидно, что открытие портов для экспорта такой крупной товарной группы значительно помогло бы украинской экономике и вернуло бы на рабочие места многих украинцев, которые вынуждены сейчас сидеть дома [из-за приостановки работы металлургических предприятий]", – отметил он.

Он напомнил, что у Украины сейчас есть значительный дефицит бюджета и помочь могло бы расширение экспортных позиций, которые обеспечили бы страну валютными поступлениями.

"Поэтому, конечно, если бы эта инициатива была реализована, это было бы для Украины очень полезно – особенно с точки зрения государственного бюджета, у которого сейчас очень значительный дефицит", – резюмировал Кисилевский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Теги: Россия, ВВП, экономика, экспорт, металлургия, война России против Украины, судоходство, морские порты Украины, Дмитрий Кисилевский
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