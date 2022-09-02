Судно с украинском зерном село на мель в Стамбуле из-за отказа руля. Движение по Босфору уже восстановлено

Сухогруз с украинским зерном сел на мель посреди Босфора Фото: TC İstanbul Valiliği / Twitter

В офисе губернатора сообщили, что 173-метровый сухогруз Lady Zehma с тремя тыс. тонн кукурузы на борту после отказа руля благополучно село на мель и бросило якорь. В результате инцидента никто не пострадал, на место происшествия прибыла береговая охрана.

# * stanbul Bo * az * 'nda kargo gemisinin

karaya oturmas * nedeniyle

Bo * az trafi * i geçici olarak ask * ya al * nd * .

Konuya ili * kin Bas * n Aç * klamam * z;https://t.co/XS6IvfSrqU pic.twitter.com/t4PFCpauoW — TC * stanbul Valili * i (@TC_istanbul) September 1, 2022

По данным местного издания Maritime Executive, спасательные буксиры быстро сняли сухогруз с мели.

"По состоянию на вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров", – говорится в сообщении издания.

Утром 30 августа из портов Одесса, Черноморск и Пивденный отправились сразу шесть судов, среди которых, в частности, было Lady Zehma, которое направляется из Черноморска в итальянский город Равенна.