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Судно с украинском зерном село на мель в Стамбуле из-за отказа руля. Движение по Босфору уже восстановлено

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Сухогруз с украинским зерном сел на мель посреди Босфора
Сухогруз с украинским зерном сел на мель посреди Босфора
Фото: TC İstanbul Valiliği / Twitter

В проливе Босфор в городской черте Стамбула (Турция) сел на мель сухогруз Lady Zehma с зерном из Украины, в результате временно было остановлено движение судов, сообщила 1 сентября канцелярия губернатора Стамбула.

В офисе губернатора  сообщили, что 173-метровый сухогруз  Lady Zehma с тремя тыс. тонн кукурузы на борту после отказа руля благополучно село на мель и бросило якорь. В результате инцидента никто не пострадал, на место происшествия прибыла береговая охрана.

По данным местного издания Maritime Executive, спасательные буксиры быстро сняли сухогруз с мели.

"По состоянию на вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров", – говорится в сообщении издания.

Утром 30 августа из портов Одесса, Черноморск и Пивденный отправились сразу шесть судов, среди которых, в частности, было Lady Zehma, которое направляется из Черноморска в итальянский город Равенна. 

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропродукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В мае президент Украины Влалимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. Он также отметил, что от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна – Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

26 августа Зеленский рассказал, что из трех украинских морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

30 августа в Мининфраструкруры Украины уточнили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.

Теги: Украина, Одесса, Турция, ООН, экспорт, Стамбул, спасатели, судно, происшествия, Черноморск, Босфор, кукуруза, происшествие, зерно
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