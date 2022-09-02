Судно с украинском зерном село на мель в Стамбуле из-за отказа руля. Движение по Босфору уже восстановлено

В офисе губернатора сообщили, что 173-метровый сухогруз Lady Zehma с тремя тыс. тонн кукурузы на борту после отказа руля благополучно село на мель и бросило якорь. В результате инцидента никто не пострадал, на место происшествия прибыла береговая охрана.
# * stanbul Bo * az * 'nda kargo gemisinin— TC * stanbul Valili * i (@TC_istanbul) September 1, 2022
karaya oturmas * nedeniyle
Bo * az trafi * i geçici olarak ask * ya al * nd * .
Konuya ili * kin Bas * n Aç * klamam * z;https://t.co/XS6IvfSrqU pic.twitter.com/t4PFCpauoW
По данным местного издания Maritime Executive, спасательные буксиры быстро сняли сухогруз с мели.
"По состоянию на вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров", – говорится в сообщении издания.
Утром 30 августа из портов Одесса, Черноморск и Пивденный отправились сразу шесть судов, среди которых, в частности, было Lady Zehma, которое направляется из Черноморска в итальянский город Равенна.
Россия блокировала вывоз украинской агропродукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину.
В мае президент Украины Влалимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. Он также отметил, что от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна – Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
26 августа Зеленский рассказал, что из трех украинских морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.
30 августа в Мининфраструкруры Украины уточнили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.