Первое судно с украинским зерном по программе ООН прибыло в Африку

В точку назначения прибыл балкер BRAVE COMMANDER, который отправился в Эфиопию 16 августа. На его борту находится 23 тысячи тонн пшеницы. После разгрузки оно будет доставлено потребителям в Эфиопии.



"Продолжаем работать со Всемирной продовольственной программой ООН по наращиванию объемов продовольственной помощи. Благодарен партнерам за сотрудничество", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропродукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. Он также отметил, что от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна – Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

26 августа президент Владимир Зеленский рассказал, что из трех украинских морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Утром 30 августа из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились сразу шесть судов, среди которых – KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена.