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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мэр" Энергодара Шевчик помог оккупантам вывезти 140 тыс. тонн украинского зерна, коллаборанту сообщили о подозрении – СБУ

Коллаборанту, который содействует российским захватчикам, грозит пожизненное заключение
Коллаборанту, который содействует российским захватчикам, грозит пожизненное заключение
Фото: ЕРА

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту Андрею Шевчику, который называет себя "главой администрации" оккупированного россиянами Энергодара Запорожской области. Об этом 30 августа в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Чиновник работал над установлением оккупационного режима, давал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях… Установлено, что гауляйтер принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского горсовета. Вместо этого утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из России", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что в мае коллаборант принял решение о "конфискации" имущества крупных объектов аграрного бизнеса и продовольственных запасов 140 тыс. тонн зерна на сумму более 1,89 млрд грн.

"В результате принятия псевдомэром такого решения российскими военными разграблены имущественные комплексы зерновых складов, а продовольственная продукция вывезена на временно оккупированную территорию Крыма и порты в Краснодарском крае РФ", – подчеркнули в прокуратуре.

Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 8 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 23–24 марта большинство местных депутатов от партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За майбутнє", "Новая политика" и часть депутатов ОПЗЖ сложили свои полномочия, сообщал законный мэр города Дмитрий Орлов. По его словам, депутаты объяснили это невозможностью исполнять свои обязанности в рамках закона и желанием не допустить принудительного использования своих голосов для создания каких-либо незаконных "народных республик".

27 марта депутат горсовета Энергодара от ОПЗЖ Шевчик объявил о создании "совета самоорганизации города", писал Орлов. При этом сам мэр сообщил, что этот орган нелегитимный.

6 апреля стало известно, что некие 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" избрали Шевчика "главой администрации" города и тот подписал некий "документ" об увольнении Орлова. Юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.

Теги: Россия, Украина, оккупация, война России против Украины, подозрение, Энергодар, Дмитрий Орлов, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, российские оккупанты, коллаборационизм, зерно
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