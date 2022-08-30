"Мэр" Энергодара Шевчик помог оккупантам вывезти 140 тыс. тонн украинского зерна, коллаборанту сообщили о подозрении – СБУ

"Чиновник работал над установлением оккупационного режима, давал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях… Установлено, что гауляйтер принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского горсовета. Вместо этого утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из России", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что в мае коллаборант принял решение о "конфискации" имущества крупных объектов аграрного бизнеса и продовольственных запасов 140 тыс. тонн зерна на сумму более 1,89 млрд грн.

"В результате принятия псевдомэром такого решения российскими военными разграблены имущественные комплексы зерновых складов, а продовольственная продукция вывезена на временно оккупированную территорию Крыма и порты в Краснодарском крае РФ", – подчеркнули в прокуратуре.

Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 8 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)