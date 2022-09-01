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Украина вернула статус "реального гаранта" продовольственной безопасности стран Африки – Зеленский

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23 тыс. тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути и будут доставлены жителям Эфиопии, отметил Зеленский
23 тыс. тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути и будут доставлены жителям Эфиопии, отметил Зеленский
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Из трех морских портов Украины экспортировано более 1,5 млн тонн продовольствия.

Об этом 31 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Хочу... поблагодарить всех наших аграриев, портовиков, дипломатов, чиновников, которые вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран. 23 тыс. тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас самая худшая засуха за последние 40 лет и миллионы людей – на грани голода, – сказал президент. – Возвращаем также соответствующие связи со странами Аравийского полуострова – около 40 тыс. тонн пшеницы направляются в Йемен".

По словам Зеленского, в общей сложности из трех портов Украины, которые заработали благодаря зерновой инициативе, экспортировано морским путем более 1,5 млн тонн продовольствия.

"Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был благодарен нашим людям", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5380641608688927/

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропродукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. Он также отметил, что от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна – Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

26 августа Зеленский рассказал, что из трех украинских морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Утром 30 августа из портов Одесса, Черноморск и Пивденный отправились сразу шесть судов, среди которых – KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, Африка, экспорт, Йемен, голод, Владимир Зеленский, Эфиопия, пшеница, президент, Черноморск, безопасность, засуха, население, порт, судоходство, соглашение, обращение, зерно
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