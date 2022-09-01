Украина вернула статус "реального гаранта" продовольственной безопасности стран Африки – Зеленский

23 тыс. тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути и будут доставлены жителям Эфиопии, отметил Зеленский Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом 31 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Хочу... поблагодарить всех наших аграриев, портовиков, дипломатов, чиновников, которые вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран. 23 тыс. тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас самая худшая засуха за последние 40 лет и миллионы людей – на грани голода, – сказал президент. – Возвращаем также соответствующие связи со странами Аравийского полуострова – около 40 тыс. тонн пшеницы направляются в Йемен".

По словам Зеленского, в общей сложности из трех портов Украины, которые заработали благодаря зерновой инициативе, экспортировано морским путем более 1,5 млн тонн продовольствия.

"Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был благодарен нашим людям", – резюмировал президент.