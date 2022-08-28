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В Украину за сутки зашло рекордное количество судов с начала вторжения – Мининфраструктуры

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С марта через дунайские порты перевезено более 4 млн тонн зерна
С марта через дунайские порты перевезено более 4 млн тонн зерна
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

За сутки 27 августа в направлении украинских дунайских портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск прошли 11 судов общим объемом 45 тыс. тонн. Об этом сообщила утром 28 августа пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Это рекордный показатель с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении.

В частности, через устье Быстрое судового хода "река Дунай – Черное море" прошло семь судов, а через румынский канал Сулина – четыре.

С марта через дунайские порты перевезено более 4 млн тонн зерна – на данный момент это больше, чем всеми другими видами транспорта, отметили в министерстве.

"Динамика увеличения – существенная. Если в марте наши порты обрабатывали на экспорт только 16,5 тыс. тонн агропродукции, то уже в июле показатель составил около 1,4 млн тонн. Это отличные результаты, но точно не окончательные", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что даже после начала действия "зернового соглашения" по экспорту агропродукции через Черное море Министерство инфраструктуры продолжает совершенствовать экспортную логистику на Дунае.

По прогнозам ведомства, при условии системных инвестиций и выполнения программы по модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 млн тонн грузов в год.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0YTaWRWmSgCmuuz9scqQLBf8b8Ju4855P8P2nCg5GrzjEDhEcdAakeqWPE4TjKTYil

Контекст:

В начале июля устье Быстрое судового хода "Дунай – Черное море" открыли для прохода судов, перевозящих агропродукцию. Это произошло благодаря освобождению от оккупантов острова Змеиный. До этого заход в украинские дунайские порты был возможен исключительно через канал Сулина, проходящий по территории Румынии.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

26 августа президент Владимир Зеленский рассказал, что из трех украинских морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Теги: Министерство инфраструктуры, продукты, экспорт, Измаил, Дунай, судно, Рени, Мининфраструктуры, инфраструктура, судоходство, Александр Кубраков, зерно
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