В Украину за сутки зашло рекордное количество судов с начала вторжения – Мининфраструктуры

С марта через дунайские порты перевезено более 4 млн тонн зерна Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

"Это рекордный показатель с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении.

В частности, через устье Быстрое судового хода "река Дунай – Черное море" прошло семь судов, а через румынский канал Сулина – четыре.

С марта через дунайские порты перевезено более 4 млн тонн зерна – на данный момент это больше, чем всеми другими видами транспорта, отметили в министерстве.

"Динамика увеличения – существенная. Если в марте наши порты обрабатывали на экспорт только 16,5 тыс. тонн агропродукции, то уже в июле показатель составил около 1,4 млн тонн. Это отличные результаты, но точно не окончательные", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что даже после начала действия "зернового соглашения" по экспорту агропродукции через Черное море Министерство инфраструктуры продолжает совершенствовать экспортную логистику на Дунае.

По прогнозам ведомства, при условии системных инвестиций и выполнения программы по модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 млн тонн грузов в год.