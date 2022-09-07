"Посоветуюсь об этом с Эрдоганом". Путин недоволен "зерновым соглашением" и хочет изменить его условия

"Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Евро [союза], Афросоюза, с лидерами африканских государств и обещал, что мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их интересы, и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это вместе с Турцией", — сказал Путин.
Однако, по словам президента РФ, практически все зерно, вывозимое из Украины согласно условиям экспортного соглашения, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза".
"Согласно всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два корабля, подчеркну, только два из 87. [...] Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь по этому вопросу с президентом Турции", — заявил Путин.
6 сентября постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя также заявил российским журналистам, что экспорт российского продовольствия и удобрений по условиям "зернового соглашения" так и не начался, сообщает ТАСС.
На вопрос журналистов, есть ли опасность для продления сделки, срок которой истекает в ноябре, Небензя ответил, что "не исключает ничего".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
30 августа в Мининфраструктуры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.
4 сентября из портов Одессы, Черноморска и Южного вышел самый большой за время действия "зернового соглашения" караван судов с украинским продовольствием.