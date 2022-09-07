"Посоветуюсь об этом с Эрдоганом". Путин недоволен "зерновым соглашением" и хочет изменить его условия

"Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Евро [союза], Афросоюза, с лидерами африканских государств и обещал, что мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их интересы, и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это вместе с Турцией", — сказал Путин.

Однако, по словам президента РФ, практически все зерно, вывозимое из Украины согласно условиям экспортного соглашения, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза".



"Согласно всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два корабля, подчеркну, только два из 87. [...] Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь по этому вопросу с президентом Турции", — заявил Путин.

6 сентября постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя также заявил российским журналистам, что экспорт российского продовольствия и удобрений по условиям "зернового соглашения" так и не начался, сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов, есть ли опасность для продления сделки, срок которой истекает в ноябре, Небензя ответил, что "не исключает ничего".