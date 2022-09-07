Зеленский: В Сомали в ближайшие недели прибудут 28,6 тыс. тонн украинской пшеницы

"Украина продолжает спасать мир своим зерном. В дополнение к предыдущим судам с украинским зерном для Африки 28,6 тыс. тонн украинской пшеницы уже в ближайшие недели прибудут в Сомали. ООН прогнозировала голод в этой стране до конца текущего года в результате войны РФ против Украины", – написал глава государства.

Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. На додачу до попередніх суден з * збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн * пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі. ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року через війну РФ проти * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022

Первое судно с 23 тыс. тонн пшеницы на борту, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, прибыло в африканский порт Джибути, сообщало 30 августа Мининфраструктуры Украины.

Украина вернула статус "реального гаранта" продовольственной безопасности стран Африки, сказал Зеленский 31 августа. Из трех морских портов Украины, которые заработали благодаря зерновой инициативе, экспортировано более 1,5 млн тонн продовольствия, отметил президент.