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Зеленский: В Сомали в ближайшие недели прибудут 28,6 тыс. тонн украинской пшеницы

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Украина продолжает спасать мир своим зерном, отметил Зеленский
Украина продолжает спасать мир своим зерном, отметил Зеленский
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В ближайшие недели в Сомали прибудут около 30 тыс. тонн пшеницы из Украины. Об этом 6 сентября в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина продолжает спасать мир своим зерном. В дополнение к предыдущим судам с украинским зерном для Африки 28,6 тыс. тонн украинской пшеницы уже в ближайшие недели прибудут в Сомали. ООН прогнозировала голод в этой стране до конца текущего года в результате войны РФ против Украины", – написал глава государства.

Первое судно с 23 тыс. тонн пшеницы на борту, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, прибыло в африканский порт Джибути, сообщало 30 августа Мининфраструктуры Украины.

Украина вернула статус "реального гаранта" продовольственной безопасности стран Африки, сказал Зеленский 31 августа. Из трех морских портов Украины, которые заработали благодаря зерновой инициативе, экспортировано более 1,5 млн тонн продовольствия, отметил президент.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропродукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. Он также отметил, что от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна – Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

30 августа в Мининфраструктуры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно.

Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, Сомали, экспорт, голод, Владимир Зеленский, пшеница, президент, порт, судоходство, соглашение, зерно
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