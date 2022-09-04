Из украинских портов вышел самый большой за время действия "зернового соглашения" караван судов с продовольствием

Из трех портов Украины сегодня вышло 13 судов с аграрной продукцией, которую доставляют в восемь стран Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Из трех портов вышло 13 судов: шесть из Черноморска, пять из Южного и два из Одессы.

"В общей сложности на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, которая направляется в восемь стран мира. В ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн тонн агропродукции", – сказано в сообщении.