Из украинских портов вышел самый большой за время действия "зернового соглашения" караван судов с продовольствием

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Из трех портов вышло 13 судов: шесть из Черноморска, пять из Южного и два из Одессы.
"В общей сложности на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, которая направляется в восемь стран мира. В ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн тонн агропродукции", – сказано в сообщении.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
30 августа в Мининфраструктуры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.