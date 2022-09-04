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Из украинских портов вышел самый большой за время действия "зернового соглашения" караван судов с продовольствием

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Из трех портов Украины сегодня вышло 13 судов с аграрной продукцией, которую доставляют в восемь стран
Из трех портов Украины сегодня вышло 13 судов с аграрной продукцией, которую доставляют в восемь стран
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

4 сентября из портов Одессы, Черноморска и Южного вышел самый большой за время действия "зернового соглашения" караван судов с украинским продовольствием.

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Из трех портов вышло 13 судов: шесть из Черноморска, пять из Южного и два из Одессы.

"В общей сложности на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, которая направляется в восемь стран мира. В ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн тонн агропродукции", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0bxVg2RThyx3HnG3YGiYBAL65zeV2dUaxRyK9nhk71QPw1jtb5ke7KHgwxHCWrYeCl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

30 августа в Мининфраструктуры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, экспорт, Черноморск, Мининфраструктуры, порт Пивденный, зерно
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