Оккупанты незаконно вывезли из Мелитополя миллионы тонн зерна, воруют другие товары с местных складов – мэр

"Совершенно точно эта цифра уже составляет миллионы тонн. И мы четко понимаем, что эта проблема будет нарастать и они воруют не только наше зерно, но и все другие товары с наших складов. Они воруют станки с наших предприятий. Они воруют все, что видят", – сказал Федоров.

По его словам, гауляйтер Антон Кольцов, несколько дней назад приехавший из России, провел совещание и заявил, что готовит план по "эвакуации" украинской спецтехники, машин и механизмов из Мелитополя во временно оккупированный Крым.

"Мы четко понимаем, что количество украденных товаров и техники будет только увеличиваться", – подытожил Федоров.