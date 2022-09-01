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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты незаконно вывезли из Мелитополя миллионы тонн зерна, воруют другие товары с местных складов – мэр

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Россияне продолжают воровать зерно на оккупированных территориях Украины
Россияне продолжают воровать зерно на оккупированных территориях Украины
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты незаконно вывезли из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области миллионы тонн украинского зерна. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров, видео опубликовано в его Telegram.

"Совершенно точно эта цифра уже составляет миллионы тонн. И мы четко понимаем, что эта проблема будет нарастать и они воруют не только наше зерно, но и все другие товары с наших складов. Они воруют станки с наших предприятий. Они воруют все, что видят", – сказал Федоров.

По его словам, гауляйтер Антон Кольцов, несколько дней назад приехавший из России, провел совещание и заявил, что готовит план по "эвакуации" украинской спецтехники, машин и механизмов из Мелитополя во временно оккупированный Крым.

"Мы четко понимаем, что количество украденных товаров и техники будет только увеличиваться", – подытожил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Мелитополь, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров, зерно
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