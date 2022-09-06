Подоляк: Россия выглядит крайне отвратительно в информационной войне. Все видят, кто варвар

"Россия выглядит крайне отвратительно в информационной войне. Кремль вкладывал миллиарды в агрессивную пропаганду, но фейки так и не сработали", – написал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, российское вторжение в Украину – это практически "война в прямом эфире", поэтому "все видят, кто варвар".

"У России есть архаичные ботофермы и армия троллей. С нами – NAFO и Reddit. Правда всегда побеждает", – заключил Подоляк.

Russia seems disgusting in the information war. Kremlin invested billions in aggressive propaganda, but the fakes never worked. This is a war live and everyone can see who is the barbarian. * has archaic bot farms and trolls army. We have #NAFO and Reddit. Truth always wins. pic.twitter.com/uLQdakJgPu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2022

NAFO – сообщество, которое спонтанно возникло в англоязычном сегменте Twitter после начала войны в Украине. Название – аллюзия на Североатлантический альянс (NATO), оно расшифровывается как North Atlantic Fella Organization – Североатлантический альянс чуваков.

Участники сообщества высмеивают и разоблачают дезинформацию России о войне в Украине, троллят российских дипломатов и пропагандистов, а также собирают пожертвования в помощь украинцам. Активистам сообщества выражали благодарность Министерство обороны Украины и лично глава Минобороны Алексей Резников.

Reddit – сайт, сочетающий в себе элементы соцсети и форума, пользователи Reddit также преимущественно настроены проукраински.