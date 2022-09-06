Подоляк: Россия выглядит крайне отвратительно в информационной войне. Все видят, кто варвар

"Россия выглядит крайне отвратительно в информационной войне. Кремль вкладывал миллиарды в агрессивную пропаганду, но фейки так и не сработали", – написал Подоляк.
По мнению советника главы ОП, российское вторжение в Украину – это практически "война в прямом эфире", поэтому "все видят, кто варвар".
"У России есть архаичные ботофермы и армия троллей. С нами – NAFO и Reddit. Правда всегда побеждает", – заключил Подоляк.
Russia seems disgusting in the information war. Kremlin invested billions in aggressive propaganda, but the fakes never worked. This is a war live and everyone can see who is the barbarian. * has archaic bot farms and trolls army. We have #NAFO and Reddit. Truth always wins. pic.twitter.com/uLQdakJgPu— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2022
NAFO – сообщество, которое спонтанно возникло в англоязычном сегменте Twitter после начала войны в Украине. Название – аллюзия на Североатлантический альянс (NATO), оно расшифровывается как North Atlantic Fella Organization – Североатлантический альянс чуваков.
Участники сообщества высмеивают и разоблачают дезинформацию России о войне в Украине, троллят российских дипломатов и пропагандистов, а также собирают пожертвования в помощь украинцам. Активистам сообщества выражали благодарность Министерство обороны Украины и лично глава Минобороны Алексей Резников.
Reddit – сайт, сочетающий в себе элементы соцсети и форума, пользователи Reddit также преимущественно настроены проукраински.
Джереми Флеминг, директор Центра правительственной связи Великобритании GCHQ (Government Communications Headquarters) – спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации, – в интервью The Economist 18 августа заявил, что президент России Владимир Путин проигрывает информационную войну в Украине и на Западе.
За полгода с момента полномасштабного вторжения Россия не смогла добиться успехов в информационной войне против Украины и доминирования в киберпространстве, отметил он. Российские операции оказались "неуклюжими", а фейки легко опровергались обнародованными разведданными, считает эксперт.
Флеминг подчеркнул, что обе воюющие страны осознают, что вовлечены в борьбу за влияние и мнения "далеко за пределами поля боя", и обе использовали кибервозможности для достижения своих целей.