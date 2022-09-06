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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россия выглядит крайне отвратительно в информационной войне. Все видят, кто варвар

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Подоляк убежден, что Россия терпит поражение в информационной войне
Подоляк убежден, что Россия терпит поражение в информационной войне
Фото: president.gov.ua

Власти России вложили миллиарды в агрессивную пропаганду, но она не сработала, в том числе – из-за архаичности выбранных Кремлем методов, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 5 сентября.

"Россия выглядит крайне отвратительно в информационной войне. Кремль вкладывал миллиарды в агрессивную пропаганду, но фейки так и не сработали", – написал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, российское вторжение в Украину – это практически "война в прямом эфире", поэтому "все видят, кто варвар".

"У России есть архаичные ботофермы и армия троллей. С нами – NAFO и Reddit. Правда всегда побеждает", – заключил Подоляк.

NAFO – сообщество, которое спонтанно возникло в англоязычном сегменте Twitter после начала войны в Украине. Название – аллюзия на Североатлантический альянс (NATO), оно расшифровывается как North Atlantic Fella Organization – Североатлантический альянс чуваков.

Участники сообщества высмеивают и разоблачают дезинформацию России о войне в Украине, троллят российских дипломатов и пропагандистов, а также собирают пожертвования в помощь украинцам. Активистам сообщества выражали благодарность Министерство обороны Украины и лично глава Минобороны Алексей Резников.

Reddit – сайт, сочетающий в себе элементы соцсети и форума, пользователи Reddit также преимущественно настроены проукраински.

Контекст:

Джереми Флеминг, директор Центра правительственной связи Великобритании GCHQ (Government Communications Headquarters) – спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации, – в интервью The Economist 18 августа заявил, что президент России Владимир Путин проигрывает информационную войну в Украине и на Западе.

За полгода с момента полномасштабного вторжения Россия не смогла добиться успехов в информационной войне против Украины и доминирования в киберпространстве, отметил он. Российские операции оказались "неуклюжими", а фейки легко опровергались обнародованными разведданными, считает эксперт.

Флеминг подчеркнул, что обе воюющие страны осознают, что вовлечены в борьбу за влияние и мнения "далеко за пределами поля боя", и обе использовали кибервозможности для достижения своих целей.

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