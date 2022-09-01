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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников в знак благодарности "чувакам" – твиттер-активистам NAFO – сменил аватарку на изображение сиба-ину с HIMARS в руках. Фото

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Резников, как ранее возглавляемое им Минобороны, поблагодарили интернет-активистов за поддержку Украины и высмеивание российских фейков
Резников, как ранее возглавляемое им Минобороны, поблагодарили интернет-активистов за поддержку Украины и высмеивание российских фейков
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил благодарность Twitter-сообществу NAFO, члены которого, называющие себя Fellas (чуваки), по собственной инициативе борются с российской дезинформацией в соцсетях и помогают Украине, а их символов стала собака-мем сиба-ину. Об этом Резников написал 30 августа в Twitter.

"Мой личный привет #NAFOfellas. Я хотел бы поблагодарить каждого, кто создал образ сиба-ину. Ваши пожертвования в поддержку наших защитников, ваша борьба с дезинформацией ценны. Я меняю свою аватарку на несколько дней. Ваше здоровье, @marlowc2324", – написал министр.

Резников поблагодарил пользователя Twitter с ником Mar (@marlowc2324), который накануне нарисовал картинку персонально для главы Минобороны, назвав изображенного на ней героя "Министр Алексей Феллазников".

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Скриншот: Oleksii Reznikov / Twitter

Временную аватарку для своего Twitter-аккаунта Резников сделал именно на основе этой картинки, где сиба-ину в очках и официальном костюме с флагом Украины на лацкане держит в одной руке щит с эмблемой Минобороны, а в другой – установку HIMARS.

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Скриншот: Oleksii Reznikov / Twitter

До этого официальную благодарность NAFO 28 августа выразило в Twitter Министерство обороны Украины.

"Обычно мы выражаем благодарность нашим международным партнерам за помощь в вопросах безопасности. Но сегодня мы хотим приветствовать уникальную организацию – Организацию Североатлантических чуваков, NAFO. Спасибо за вашу упорную борьбу с кремлевской пропагандой и троллями. Приветствуем вас, чуваки!" – говорилось в посте.

NAFO – сообщество, которое спонтанно возникло в англоязычном сегменте Twitter после начала войны в Украине. Название – аллюзия на Североатлантический Альянс (NATO), оно расшифровывается как North Atlantic Fella Organization – Североатлантический Альянс Чуваков.

Участники сообщества высмеивают и разоблачают дезинформацию России о войне в Украине, троллят российских дипломатов и пропагандистов, а также собирают пожертвования в помощь украинцам.

Об организовавшейся в Twitter группе активистов NAFO написало 12 июля издание Vice. Оно выяснило, что "чуваков" придумал художник Кама (@Kama_Kamilia), который в начале мая начал делать коллажи с персонажами сиба-ину на основе случайных изображений из Украины.

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Фото: Marta Llopis / Twitter

Пользователям Twitter понравилась идея, они стали заказывать художнику картинки и аватары.

Примерно в то же время добровольцы из "Грузинского легиона", воюющие на стороне ВСУ, начали собирать пожертвования на вооружение для Украины. Кама решил помочь сбору и стал рисовать аватарки с чуваками для жертвователей.

 

Контекст:

Джереми Флеминг, директор Центра правительственной связи Великобритании GCHQ (Government Communications Headquarters) – спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации –  в интервью The Economist 18 августа заявил, что президент России Владимир Путин проигрывает информационную войну в Украине и на Западе.

За полгода с момента полномасштабного вторжения Россия не смогла добиться успехов в информационной войне против Украины и доминирования в киберпространстве, отметил он. Российские операции оказались "неуклюжими", а фейки легко опровергались обнародованными разведданными, считает эксперт.

Флеминг подчеркнул, что обе воюющие страны осознают, что вовлечены в борьбу за влияние и мнения "далеко за пределами поля боя", и обе использовали кибервозможности для достижения своих целей.

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