Резников в знак благодарности "чувакам" – твиттер-активистам NAFO – сменил аватарку на изображение сиба-ину с HIMARS в руках. Фото

Резников, как ранее возглавляемое им Минобороны, поблагодарили интернет-активистов за поддержку Украины и высмеивание российских фейков Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Мой личный привет #NAFOfellas. Я хотел бы поблагодарить каждого, кто создал образ сиба-ину. Ваши пожертвования в поддержку наших защитников, ваша борьба с дезинформацией ценны. Я меняю свою аватарку на несколько дней. Ваше здоровье, @marlowc2324", – написал министр.

My personal salute to #NAFOfellas. I’d like to thank each person behind Shiba Inu cartoon. Your donations to support our defenders, your fight VS misinformation is valuable.

I’m changing my profile picture for a few days. Cheers @marlowc2324

NAFO expansion is non-negotiatiable! pic.twitter.com/SapxtsVsS5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 30, 2022

Резников поблагодарил пользователя Twitter с ником Mar (@marlowc2324), который накануне нарисовал картинку персонально для главы Минобороны, назвав изображенного на ней героя "Министр Алексей Феллазников".

Скриншот: Oleksii Reznikov / Twitter

Временную аватарку для своего Twitter-аккаунта Резников сделал именно на основе этой картинки, где сиба-ину в очках и официальном костюме с флагом Украины на лацкане держит в одной руке щит с эмблемой Минобороны, а в другой – установку HIMARS.

Скриншот: Oleksii Reznikov / Twitter

До этого официальную благодарность NAFO 28 августа выразило в Twitter Министерство обороны Украины.

"Обычно мы выражаем благодарность нашим международным партнерам за помощь в вопросах безопасности. Но сегодня мы хотим приветствовать уникальную организацию – Организацию Североатлантических чуваков, NAFO. Спасибо за вашу упорную борьбу с кремлевской пропагандой и троллями. Приветствуем вас, чуваки!" – говорилось в посте.

We usually express gratitude to our international partners for the security assistance. But today we want to give a shout-out to a unique entity - North Atlantic Fellas Organization #NAFO.

Thanks for your fierce fight against kremlin’s propaganda &trolls.

We salute you, fellas! pic.twitter.com/AfDnXf7pfc — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2022

NAFO – сообщество, которое спонтанно возникло в англоязычном сегменте Twitter после начала войны в Украине. Название – аллюзия на Североатлантический Альянс (NATO), оно расшифровывается как North Atlantic Fella Organization – Североатлантический Альянс Чуваков.

Участники сообщества высмеивают и разоблачают дезинформацию России о войне в Украине, троллят российских дипломатов и пропагандистов, а также собирают пожертвования в помощь украинцам.

Such nonsense, much bonk! * pic.twitter.com/7j1YvoLKW4 — Maya & the “little” space fellas (@mayameeroo) July 13, 2022

Об организовавшейся в Twitter группе активистов NAFO написало 12 июля издание Vice. Оно выяснило, что "чуваков" придумал художник Кама (@Kama_Kamilia), который в начале мая начал делать коллажи с персонажами сиба-ину на основе случайных изображений из Украины.

Фото: Marta Llopis / Twitter

Пользователям Twitter понравилась идея, они стали заказывать художнику картинки и аватары.

NORTH ATLANTIC FELLA ORGANIZATION pic.twitter.com/dyUa8iXXbx — Kama (@Kama_Kamilia) May 24, 2022

Примерно в то же время добровольцы из "Грузинского легиона", воюющие на стороне ВСУ, начали собирать пожертвования на вооружение для Украины. Кама решил помочь сбору и стал рисовать аватарки с чуваками для жертвователей.