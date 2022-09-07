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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк заявил, что за 40 дней после кровавого теракта в Оленовке Россия так и не пустила на место убийства миссию ООН

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РФ не пускает ООН и Красный Крест на место своего военного преступления в Оленовке
РФ не пускает ООН и Красный Крест на место своего военного преступления в Оленовке
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Российские оккупанты спустя 40 дней после организованного ими теракта в бывшей исправительной колонии в Оленовке Донецкой области (временно оккупированная территория Украины) так и не предоставили Украине списки погибших военнопленных. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 6 сентября в Twitter.

"40 дней с момента циничной казни украинских военнопленных в Оленовке. За это время Россия не пустила на место убийства миссию ООН, не допустила представителей МККК (Международный комитет Красного Креста. – "ГОРДОН") к пленникам и не предоставила данные о количестве убитых. Есть ли у кого-то еще сомнения в том, кто стоял за этим кровавым терактом?" – написал Подоляк.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

Лубинец допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

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