"Нас там нет". Глава Международного комитета Красного Креста признал, что не может обеспечить безопасность захваченных в Украине пленных

Мардини: У нас нет армии, у нас нет оружия. Это ответственность и подотчетность тех, кто содержит этих пленных Фото: ЕРА

По его словам, МККК зарегистрировал их при выходе из Мариуполя (Донецкая область) и согласовал с РФ возможность посетить их, но договоренность была нарушена.

Также Красный Крест не получил списков погибших и раненых в результате теракта в Оленовке (Донецкая область), где в колонии содержались украинские военные.

"МККК не может гарантировать безопасность военнопленных. У нас нет армии, у нас нет оружия. Это ответственность и подотчетность тех, кто содержит этих пленных", – сказал он.

Мардини отметил, что в Красном Кресте "опустошены", когда узнают, что военнопленные погибают в следственном изоляторе "то ли из-за отсутствия медицинской помощи, то ли из-за обстрела или атаки". Но ответственность за это лежит не на гуманитарной организации, а на тех, кто их захватил.

"Мы не можем гарантировать безопасность, потому что нас там нет. Это ответственность сторон, согласно конвенциям, которые они приняли, подписали и ратифицировали", – добавил Мардини.

Он также подчеркнул, что МККК продолжит занимать нейтральную и безоценочную позицию и никогда не назовет, кто в конфликте – агрессор, а кто – жертва. Работа организации состоит в том, чтобы сосредоточиться на правилах, которые следует применять и соблюдать во время войны для защиты гражданских лиц, считает генеральный директор.

"Мы здесь не для того, чтобы заниматься политикой, мы здесь не для того, чтобы сказать: "Вы – террористическая группировка, а вы – поступаете правильно". Нет. Впрочем, это не значит, что у нас как личностей нет собственного мнения. Но мы его не озвучим, потому что это будет контрпродуктивно", – цитирует его УП.