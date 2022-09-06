"Нас там нет". Глава Международного комитета Красного Креста признал, что не может обеспечить безопасность захваченных в Украине пленных

По его словам, МККК зарегистрировал их при выходе из Мариуполя (Донецкая область) и согласовал с РФ возможность посетить их, но договоренность была нарушена.
Также Красный Крест не получил списков погибших и раненых в результате теракта в Оленовке (Донецкая область), где в колонии содержались украинские военные.
"МККК не может гарантировать безопасность военнопленных. У нас нет армии, у нас нет оружия. Это ответственность и подотчетность тех, кто содержит этих пленных", – сказал он.
Мардини отметил, что в Красном Кресте "опустошены", когда узнают, что военнопленные погибают в следственном изоляторе "то ли из-за отсутствия медицинской помощи, то ли из-за обстрела или атаки". Но ответственность за это лежит не на гуманитарной организации, а на тех, кто их захватил.
"Мы не можем гарантировать безопасность, потому что нас там нет. Это ответственность сторон, согласно конвенциям, которые они приняли, подписали и ратифицировали", – добавил Мардини.
Он также подчеркнул, что МККК продолжит занимать нейтральную и безоценочную позицию и никогда не назовет, кто в конфликте – агрессор, а кто – жертва. Работа организации состоит в том, чтобы сосредоточиться на правилах, которые следует применять и соблюдать во время войны для защиты гражданских лиц, считает генеральный директор.
"Мы здесь не для того, чтобы заниматься политикой, мы здесь не для того, чтобы сказать: "Вы – террористическая группировка, а вы – поступаете правильно". Нет. Впрочем, это не значит, что у нас как личностей нет собственного мнения. Но мы его не озвучим, потому что это будет контрпродуктивно", – цитирует его УП.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы удара ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
После этого МККК опубликовал на сайте заявление о том, что способствовал безопасному выводу комбатантов с территории завода, но не был гарантом безопасности украинских военных.