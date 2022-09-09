10 человек, в том числе трое детей, ранены в результате российского обстрела Харькова – Синегубов

"По состоянию на сейчас [14.50] известно о 10 раненых, по меньшей мере трое из них — дети. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы", — написал Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксированы попадания в частные дома, в некоторых из них вспыхнули пожары.
"Также есть прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города", — написал Терехов.
Обстрел начался днем в пятницу, около 14.15. Из реактивных систем залпового огня (РСЗО) российские войска обстреляли детский сад и автозаправку в Шевченковском районе Харькова.
Ранее 9 сентября Синегубов предупреждал жителей Харькова и области о возросшей активности российских обстрелов.
"В последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Призываю всех быть максимально осторожными. Активизация оккупантов связана прежде всего с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области", — написал Синегубов.
Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².
В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам Зеленского, с 1-го по 8 сентября ВСУ освободили 1000 км² украинской территории.