10 человек, в том числе трое детей, ранены в результате российского обстрела Харькова – Синегубов

"По состоянию на сейчас [14.50] известно о 10 раненых, по меньшей мере трое из них — дети. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы", — написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксированы попадания в частные дома, в некоторых из них вспыхнули пожары.

"Также есть прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города", — написал Терехов.

Обстрел начался днем в пятницу, около 14.15. Из реактивных систем залпового огня (РСЗО) российские войска обстреляли детский сад и автозаправку в Шевченковском районе Харькова.



Ранее 9 сентября Синегубов предупреждал жителей Харькова и области о возросшей активности российских обстрелов.

"В последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Призываю всех быть максимально осторожными. Активизация оккупантов связана прежде всего с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области", — написал Синегубов.