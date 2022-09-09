Купянск – ключевое стратегическое место. Нужно забрать и после этого смотреть, идти ли нам на север или на юг – Подоляк

"Генштаб конкретно сообщил, что освобождены уже 20 населенных пунктов в Харьковской области. Освобожденная территория – 700 км², это очень важно. Купянск – это ключевое стратегическое место", – отметил Подоляк.

Он добавил, что через Купянск вся харьковская группировка российских войск получала пополнения и резервы.

"Это такой ключевой транспортный узел, который нужно будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на север или немного вниз на юг. Таким образом разрезать эту группировку российских войск и не давать им возможности работать в режиме постоянного передвижения резервов", – считает советник главы ОП.

Подоляк отметил, что это "ключевые элементы на карте".

"Я имею в виду, что в этом случае мы говорим о Купянске. Мне кажется, в Харькове (вероятно, имеется в виду Харьковская область. – "ГОРДОН") идет и будет идти плановая зачистка территории от находящихся там нелюдей", – сказал он.

Подоляк не стал отвечать на вопрос, подошли ли уже к Купянску силы ВСУ в рамках наступательных действий.