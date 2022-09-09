Купянск – ключевое стратегическое место. Нужно забрать и после этого смотреть, идти ли нам на север или на юг – Подоляк

"Генштаб конкретно сообщил, что освобождены уже 20 населенных пунктов в Харьковской области. Освобожденная территория – 700 км², это очень важно. Купянск – это ключевое стратегическое место", – отметил Подоляк.
Он добавил, что через Купянск вся харьковская группировка российских войск получала пополнения и резервы.
"Это такой ключевой транспортный узел, который нужно будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на север или немного вниз на юг. Таким образом разрезать эту группировку российских войск и не давать им возможности работать в режиме постоянного передвижения резервов", – считает советник главы ОП.
Подоляк отметил, что это "ключевые элементы на карте".
"Я имею в виду, что в этом случае мы говорим о Купянске. Мне кажется, в Харькове (вероятно, имеется в виду Харьковская область. – "ГОРДОН") идет и будет идти плановая зачистка территории от находящихся там нелюдей", – сказал он.
Подоляк не стал отвечать на вопрос, подошли ли уже к Купянску силы ВСУ в рамках наступательных действий.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками было оккупировано около 31% территории области.
Купянск – первый город Харьковской области, оккупированный россиянами. 28 февраля избранный украинцами мэр Купянска Геннадий Мацегора перешел на сторону врага и "сдал" город войскам РФ.
В вечерней сводке 5 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении значительных сил оккупантов в Купянске. "В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины", – сообщили в Генштабе.
8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском.
С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. Также он официально объявил об освобождении Балаклеи Харьковской области.