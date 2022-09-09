ГБР начало фильтрацию в деоккупированной Балаклее – разыскивают коллаборантов и предателей

Цель фильтрации – предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников, пояснили в ведомстве.
"Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности", – сообщили в пресс-службе.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также заявил, что у местных властей и силовиков на деоккупированных территориях "впереди очень много работы".
"Пока еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращается полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению. В ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме", – написал Синегубов 9 сентября в Telegram.
Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².
В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам Зеленского, с 1-го по 8 сентября ВСУ освободили 1000 км² украинской территории.
О том, что в Балаклее установлен украинский флаг, президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером 8 сентября. Однако на тот момент в неофициальных источниках атака ВСУ в Харьковской области обсуждалась уже несколько дней. "О массированной атаке ВСУ в направлении Балаклеи стало известно во вторник [6 сентября] – как уже не раз бывало во время российско-украинской войны, из неофициальных, но неплохо осведомленных источников", – отмечает "Русская служба ВВС".