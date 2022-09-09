ГБР начало фильтрацию в деоккупированной Балаклее – разыскивают коллаборантов и предателей

Цель фильтрации – предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников, пояснили в ведомстве.

"Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности", – сообщили в пресс-службе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также заявил, что у местных властей и силовиков на деоккупированных территориях "впереди очень много работы".

"Пока еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращается полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению. В ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме", – написал Синегубов 9 сентября в Telegram.