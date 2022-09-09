Залужный: Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Видео

Судя по видео, речь идет о Харьковской области, в частности – о Балаклее (кадры оттуда публиковали в соцсетях украинские военные, издание "ГОРДОН" делало подборку). Там видно, как украинских защитников встречают местные жители – они обнимают военных, выходят на улицы с флагами, машут руками и аплодируют защитникам.

"Более 1000 км² освобождено от оккупантов в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", – подписал Залужный ролик.

В видео подчеркивается, что цель ВСУ – победа.