ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Залужный показал украинских защитников, освобождающих населенные пункты от оккупантов
Залужный показал украинских защитников, освобождающих населенные пункты от оккупантов
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 9 сентября опубликовал видео "Вызволители", на котором показал кадры из освобожденных от российских оккупантов украинских населенных пунктов.

Судя по видео, речь идет о Харьковской области, в частности – о Балаклее (кадры оттуда публиковали в соцсетях украинские военные, издание "ГОРДОН" делало подборку). Там видно, как украинских защитников встречают местные жители – они обнимают военных, выходят на улицы с флагами, машут руками и аплодируют защитникам. 

"Более 1000 км² освобождено от оккупантов в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", – подписал Залужный ролик. 

В видео подчеркивается, что цель ВСУ – победа. 

видео

Видео: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, война России против Украины, Балаклея, население, Валерий Залужный, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (255543)
2
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (180836)
3
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем (106307)
4
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (50233)
5
"Ну хоть так". 38-летняя жена 68-летнего Макаревича показала селфи с мужем (43344)
6
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (43202)
7
Ведущий Суханов высказался о президентстве Зеленского (39322)
8
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе (36691)
 
 
 
 