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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские флаги, аплодисменты, оладьи. Как украинских военных встретили в освобожденной Балаклее. Видео

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Жительницы Балаклеи обнимали украинских военных, которые зашли в город
Жительницы Балаклеи обнимали украинских военных, которые зашли в город
Скриншот: Сергій Філімонов / Twitter

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным и подчеркивают, что ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения.

В сети публикуют видео, как украинских военных встречали местные, издание "ГОРДОН" собрало подборку. 

Один из роликов из Балаклеи обнародовал Зеленский – видео сняли разведчики, которые установили в городе украинский флаг. 

Среди подразделений, участвующих в контрнаступлении в Харьковской области – штурмовая рота "Вовки да Вінчі" (1-я штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"), ее командир – Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Об этом сообщали в Twitter "Волков" вечером 8 сентября. 

На снимке среди военнослужащих этой роты – лидер движения "Гонор", украинский активист Сергей Филимонов

В своем Telegram он опубликовал видео, как жители Балаклеи встречают украинских военных – женщины обнимают защитников и плачут, рассказывают, что ждали их, а защитники предупреждают, что еще возможны обстрелы и просят переждать их в укрытии. "Но мы уже здесь, уже все хорошо", – подчеркивает военнослужащий. 

"Хлопці, у нас оладьи осталися, будете?" – говорит одна из женщин, и не ожидая ответа направляется в подъезд, но военный, который снимал видео, сказал, что "немного позже". На этом диалоге видео прерывается. 

"Если честно, то плакали и мужики из подвала. И людей, которые ждут, еще сотни тысяч по всей Украине. Мы обязательно вас освободим", – добавил Филимонов в Twitter. 

Еще одно видео, похоже, снятое в Балаклее, опубликовал журналист Олег Новиков. На этом ролике видно, как местные встречают военнослужащих с флагом Украины. 

Также в сети распространяют видео, где показано, как украинских защитников встречают аплодисментами, люди выходят на улицы, радуясь военным. Однако, где именно его сняли, верифицировать не удалось. Пользователи Twitter пишут, что это Харьковская область. Судя по комментариям к ролику в TikTok, это не Балаклея. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Правый сектор, военные, Харьковская область, военнослужащий, женщины, Балаклея, население, оладьи, Дмитрий Коцюбайло, контрнаступление
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