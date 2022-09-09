Украинские флаги, аплодисменты, оладьи. Как украинских военных встретили в освобожденной Балаклее. Видео

В сети публикуют видео, как украинских военных встречали местные, издание "ГОРДОН" собрало подборку.

Один из роликов из Балаклеи обнародовал Зеленский – видео сняли разведчики, которые установили в городе украинский флаг.

Среди подразделений, участвующих в контрнаступлении в Харьковской области – штурмовая рота "Вовки да Вінчі" (1-я штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"), ее командир – Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Об этом сообщали в Twitter "Волков" вечером 8 сентября.

Слідом за ГенШтабом ЗСУ привідкриваємо завісу над подіями на Харківщині: не обійшлося й без «Вовків» *

Ми пізніше неодмінно розповімо більше, а поки продовжуємо битися. Це ще не перемога. Але це на 50км ближче до неї.



Слава Україні! * pic.twitter.com/yDvef9j44t — Вовки Да Вінчі (@VovkyDaVinchi) September 8, 2022

На снимке среди военнослужащих этой роты – лидер движения "Гонор", украинский активист Сергей Филимонов.

В своем Telegram он опубликовал видео, как жители Балаклеи встречают украинских военных – женщины обнимают защитников и плачут, рассказывают, что ждали их, а защитники предупреждают, что еще возможны обстрелы и просят переждать их в укрытии. "Но мы уже здесь, уже все хорошо", – подчеркивает военнослужащий.

"Хлопці, у нас оладьи осталися, будете?" – говорит одна из женщин, и не ожидая ответа направляется в подъезд, но военный, который снимал видео, сказал, что "немного позже". На этом диалоге видео прерывается.

"Если честно, то плакали и мужики из подвала. И людей, которые ждут, еще сотни тысяч по всей Украине. Мы обязательно вас освободим", – добавил Филимонов в Twitter.

Якщо чесно то плакали і мужики з підвалу.



І людей які чекають, ще сотні тисяч по всій Україні.



Ми обов‘язково вас звільнемо * pic.twitter.com/aAaL9dIbAW — Джевелін Байрактарович (@DzevelinB) September 8, 2022

Еще одно видео, похоже, снятое в Балаклее, опубликовал журналист Олег Новиков. На этом ролике видно, как местные встречают военнослужащих с флагом Украины.

А це прям * pic.twitter.com/ViU9X60KZQ — Oleh Novikov * (@olehbatkovych) September 8, 2022

Відео з Балаклії Харківської області pic.twitter.com/onglNjG3HK — Oleh Novikov * (@olehbatkovych) September 8, 2022

Также в сети распространяют видео, где показано, как украинских защитников встречают аплодисментами, люди выходят на улицы, радуясь военным. Однако, где именно его сняли, верифицировать не удалось. Пользователи Twitter пишут, что это Харьковская область. Судя по комментариям к ролику в TikTok, это не Балаклея.