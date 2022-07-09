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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы вжались в асфальт, а взрывы подбрасывали в воздух". Бутусов показал обстрел "Градов", в котором был ранен лидер "Гонора" Филимонов

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В результате обстрела украинские воины получили ранения
В результате обстрела украинские воины получили ранения
Скриншот: Бутусов Плюс / YouTube

5 июля главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов попал под российский обстрел вместе с украинскими военными – лидером движения "Гонор", активистом Сергеем Филимоновым, а также бойцами с позывными Хищник и Перун. Журналист опубликовал видео обстрела в YouTube и написал о нем 9 июля в Facebook.

"5 июля был один из самых опасных моментов войны – залп "Градов" точно накрыл нас вместе с Сергеем Филимоновым, Хищником и Перуном возле передовой, и нам негде было спрятаться, потому что мы находились на асфальте, а это идеальные условия для поражения обломками. Мы вжались в асфальт, а взрывы буквально подбрасывали в воздух, это видно по съемке. Было впечатление, что сейчас нас накроет, и было понимание, что нужно действовать, но двигаться уже поздно, и потому единственное, что я мог сделать, – это включить камеру", – написал Бутусов.

В результате этого обстрела Хищник и Филимонов были ранены.

"Друг Перун сделал все быстро и четко, оказал помощь, и мы долетели до госпиталя. Видео очень важно на войне – оно убивает слухи и позволяет делать правильные выводы из случившегося. Нам повезло, потому что стреляли по нам прицельно, с корректировкой, но врагу нас убить не удалось", – подчеркнул Бутусов.

По его словам, на передовой нет людей, которые не были бы многократно накрыты российской артиллерией, но украинская армия демонстрирует чрезвычайно высокую боеспособность и одерживает победы, даже несмотря на многократное преимущество врага в боеприпасах.

"Этот сюжет для меня важен не только потому, что мы чудом выжили, но и для того, чтобы показать: российские корреспонденты, в отличие от украинских журналистов, не способны показывать реальную войну – они показывают хорошо срежиссированные с помощью ИПСО сюжеты, где реального риска попасть под прицельный обстрел нет", – добавил Бутусов.

Скриншот: Юрій Бутусов / Facebook
Скриншот: Юрій Бутусов / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Бутусов Плюс / YouTube

Где произошел обстрел, Бутусов не уточнил, но ранее он писал, что вместе с украинскими военными выходил из Лисичанска "в последний день". Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска 3 июля.

Теги: военные, Юрий Бутусов, украинский военный, обстрелы, война России против Украины, ранение, Сергей Филимонов
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