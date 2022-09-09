В Кремле отказались комментировать "ситуацию вокруг" Балаклеи

Пескова цитирует ТАСС.

Пресс-секретаря главы Кремля спросили о происходящем в Харьковской области, в частности, в районе Балаклеи, а тот переадресовал вопрос министерству обороны РФ – посоветовал спросить об этом у официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

"По ходу "военной операции" – все к Конашенкову, в министерство обороны", – заявил он.

О том, что в Балаклее установлен украинский флаг, президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером 8 сентября. Однако на тот момент в неофициальных источниках атака ВСУ в Харьковской области обсуждалась уже несколько дней. "О массированной атаке ВСУ в направлении Балаклеи стало известно во вторник [6 сентября] – как уже не раз бывало во время российско-украинской войны, из неофициальных, но неплохо осведомленных источников", – отмечает "Русская служба ВВС". Конашенков на брифинге на следующий день не упомянул о Балаклее.