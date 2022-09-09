Бутусов: 8 сентября Россия осознала, что неспособна победить Украину ни при каких обстоятельствах

"8 сентября – день освобождения Балаклеи – стал переломным моментом, это победа военная, победа психологическая, а самое главное – победа, которую сама Россия вынуждена признать вопреки отчетам своего минобороны. 8 сентября Россия осознала, что неспособна победить ни при каких обстоятельствах", – считает журналист.
По его словам, накануне весь мир увидел, что сценарий победы Украины является единственно возможным результатом нынешней войны.
"8 сентября война не закончилась. Война будет еще долгой, и тяжелой, и кровавой. Диктатор [президент РФ Владимир] Путин сделает все, чтобы удержать захваченное, чтобы не признавать, что его силовики оказались биты, что поставленные им цели захвата Украины недостижимы, что он втянул Россию в войну, в которой у нее нет ни единого шанса добиться каких-либо приобретений. 8 сентября – Украина ускоряет ход истории и сокрушает последнюю европейскую тиранию", – резюмировал Бутусов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).
В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.
Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов.
Вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с украинским флагом над Балаклеей, подтвердив деоккупацию города.