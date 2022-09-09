Бутусов: 8 сентября Россия осознала, что неспособна победить Украину ни при каких обстоятельствах

Бутусов: День освобождения Балаклеи стал переломным моментом, это победа военная, победа психологическая Фото: Юрій Бутусов / Facebook

"8 сентября – день освобождения Балаклеи – стал переломным моментом, это победа военная, победа психологическая, а самое главное – победа, которую сама Россия вынуждена признать вопреки отчетам своего минобороны. 8 сентября Россия осознала, что неспособна победить ни при каких обстоятельствах", – считает журналист.

По его словам, накануне весь мир увидел, что сценарий победы Украины является единственно возможным результатом нынешней войны.

"8 сентября война не закончилась. Война будет еще долгой, и тяжелой, и кровавой. Диктатор [президент РФ Владимир] Путин сделает все, чтобы удержать захваченное, чтобы не признавать, что его силовики оказались биты, что поставленные им цели захвата Украины недостижимы, что он втянул Россию в войну, в которой у нее нет ни единого шанса добиться каких-либо приобретений. 8 сентября – Украина ускоряет ход истории и сокрушает последнюю европейскую тиранию", – резюмировал Бутусов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)