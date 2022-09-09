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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов: 8 сентября Россия осознала, что неспособна победить Украину ни при каких обстоятельствах

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Бутусов: День освобождения Балаклеи стал переломным моментом, это победа военная, победа психологическая
Бутусов: День освобождения Балаклеи стал переломным моментом, это победа военная, победа психологическая
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

8 сентября, в день освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области, Россия осознала, что неспособна одержать победу в войне против Украины. Такое мнение в Facebook выразил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"8 сентября – день освобождения Балаклеи – стал переломным моментом, это победа военная, победа психологическая, а самое главное – победа, которую сама Россия вынуждена признать вопреки отчетам своего минобороны. 8 сентября Россия осознала, что неспособна победить ни при каких обстоятельствах", – считает журналист.

По его словам, накануне весь мир увидел, что сценарий победы Украины является единственно возможным результатом нынешней войны.

"8 сентября война не закончилась. Война будет еще долгой, и тяжелой, и кровавой. Диктатор [президент РФ Владимир] Путин сделает все, чтобы удержать захваченное, чтобы не признавать, что его силовики оказались биты, что поставленные им цели захвата Украины недостижимы, что он втянул Россию в войну, в которой у нее нет ни единого шанса добиться каких-либо приобретений. 8 сентября – Украина ускоряет ход истории и сокрушает последнюю европейскую тиранию", – резюмировал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0jo91pJcyyzabBsu2J2SoYDrGePVgMif77Q4TSXiAxdkhG5ZSC55Rwt1pM42zzUFzl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).

В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.

Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с украинским флагом над Балаклеей, подтвердив деоккупацию города.

Теги: Россия, Украина, Юрий Бутусов, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, Балаклея, деоккупация, контрнаступление
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