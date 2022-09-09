Подоляк: Замораживания конфликта не будет – российским войскам пора убираться, будет больно

"О чем говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Российским войскам пора убираться. Будет больно", – подчеркнул Подоляк.
Що говорить світу ефективний український контрнаступ?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 9, 2022
1. Україна довела, що здатна деокуповувати свої території. Заморожування конфлікту не буде.
2. * довела, що може креативно та ефективно використовувати сучасну західну зброю.
3. * військам час забиратися. Буде боляче.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском.
Кроме того, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что в конце августа ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.
С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.