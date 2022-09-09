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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Замораживания конфликта не будет – российским войскам пора убираться, будет больно

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Подоляк: Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории
Подоляк: Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Украина не намерена идти на замораживание конфликта с Россией. Об этом 9 сентября в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя продвижение ВСУ на нескольких направлениях.

"О чем говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Российским войскам пора убираться. Будет больно", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском. 

Кроме того, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что в конце августа ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 

С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Михаил Подоляк, контрнаступление
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