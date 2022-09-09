ВСУ уничтожили около 650 российских оккупантов за сутки, больше всего – на харьковском и донецком направлениях

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ 9 сентября.

Другие потери противника выглядят так:

танки – 2122 (+10) ;

; боевые бронированные машины – 4575 (+18) ;

; артиллерийские системы – 1237 (+11) ;

; РСЗО – 306 (+1 );

); средства ПВО – 159;

самолеты – 239;

вертолеты – 211 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4);

крылатые ракеты – 214;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3399 (+55) ;

; специальная техника – 114 (+4).

Наибольшие потери оккупанты понесли на харьковском и донецком направлениях, сообщили в Генштабе, подчеркнув, что данные еще уточняются.

Такое число потерь в живой силе РФ несет второй день подряд. Вчера эта цифра составляла около 640 оккупантов убитыми. На рост числа убитых ежедневно оккупантов 8 сентября на пресс-конференции представителей сил обороны Украины обратили внимание украинские журналисты. Трансляцию вело военное телевидение.

"С чем это связано? У нас улучшилась система учета или это какие-то другие причины?" – спросили они.

"Это какие-то другие причины", – ответил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов и улыбнулся. Этот фрагмент брифинга уже распространяют в сети.

Офіційно найкраще питання до представника Генштабу від журналістки і така ж топова відповідь pic.twitter.com/IfKPUSOXgP — Oleh Novikov * (@olehbatkovych) September 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)