ВСУ уничтожили около 650 российских оккупантов за сутки, больше всего – на харьковском и донецком направлениях

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ 9 сентября.
Другие потери противника выглядят так:
Наибольшие потери оккупанты понесли на харьковском и донецком направлениях, сообщили в Генштабе, подчеркнув, что данные еще уточняются.
Такое число потерь в живой силе РФ несет второй день подряд. Вчера эта цифра составляла около 640 оккупантов убитыми. На рост числа убитых ежедневно оккупантов 8 сентября на пресс-конференции представителей сил обороны Украины обратили внимание украинские журналисты. Трансляцию вело военное телевидение.
"С чем это связано? У нас улучшилась система учета или это какие-то другие причины?" – спросили они.
"Это какие-то другие причины", – ответил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов и улыбнулся. Этот фрагмент брифинга уже распространяют в сети.
Офіційно найкраще питання до представника Генштабу від журналістки і така ж топова відповідь pic.twitter.com/IfKPUSOXgP— Oleh Novikov * (@olehbatkovych) September 8, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)