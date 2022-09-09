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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили около 650 российских оккупантов за сутки, больше всего – на харьковском и донецком направлениях

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ВСУ уничтожили уже почти 52 тыс. оккупантов
ВСУ уничтожили уже почти 52 тыс. оккупантов
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Силы обороны Украины за время вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, уничтожили уже около 51,9 тыс. российских оккупантов, за последние сутки потери армии РФ среди личного состава – около 650 военнослужащих.

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ 9 сентября. 

Другие потери противника выглядят так:

  • танки – 2122 (+10);
  • боевые бронированные машины – 4575 (+18);
  • артиллерийские системы – 1237 (+11);
  • РСЗО – 306 (+1);
  • средства ПВО – 159;
  • самолеты – 239;
  • вертолеты – 211 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4);
  • крылатые ракеты – 214;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3399 (+55);
  • специальная техника – 114 (+4).

Наибольшие потери оккупанты понесли на харьковском и донецком направлениях, сообщили в Генштабе, подчеркнув, что данные еще уточняются. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0H2pv4pTXyTyWyzgE4saCWxXCadEhWAgjYKxGZb4jV1uSmHwVmUZNSEXhWEEmPvmyl

Такое число потерь в живой силе РФ несет второй день подряд. Вчера эта цифра составляла около 640 оккупантов убитыми. На рост числа убитых ежедневно оккупантов 8 сентября на пресс-конференции представителей сил обороны Украины обратили внимание украинские журналисты. Трансляцию вело военное телевидение.  

"С чем это связано? У нас улучшилась система учета или это какие-то другие причины?" – спросили они. 

"Это какие-то другие причины", – ответил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов и улыбнулся. Этот фрагмент брифинга уже распространяют в сети. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, вторжение, ВСУ, война России против Украины, потери России, Алексей Громов
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