Российские войска обстреляли из РСЗО детский сад и автозаправку в Харькове – Терехов

"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. Пока точно известно о прилетах в Шевченковском районе. Предварительно пострадал детсад и пожар на одной автозаправке. О пострадавших информация уточняется", – написал Терехов.

Контекст: Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.