Оккупанты продолжили обстреливать Харьков и Харьковскую область, есть погибшие и раненые – Синегубов

"Этой ночью враг интенсивно наносил ракетные и удары из реактивных систем залпового огня по Харькову и области. Часть ракет "самоликвидировалась" на территории России. В Харькове в результате российского террора произошел пожар и разрушение трехэтажного админздания в Салтовском районе, есть попадание в Киевском районе – пострадала одна женщина 53 лет", – написал Синегубов.
Позже он сообщил, что пострадавшая умерла в больнице от полученных травм.
За прошлые сутки оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы.
"Ночью враг наносил интенсивные удары по Харьковскому району – одна ракета попала в землю вблизи частных домов, повреждены окна. Утром медики госпитализировали мужчину в Дергачевской общине, где также оккупанты продолжают совершать террор против мирного населения", – говорится в сообщении.
В Чугуеве погибла 60-летняя женщина. В результате обстрелов повреждены частные дома, учебно-спортивный центр, хозяйственные постройки.
"Всего за сутки медики госпитализировали 10 человек: восемь – в Харькове, одного – в Лозовском районе, одного – в Чугуевском районе. Четыре человека за сутки погибли (двое – Харьков, один – Чугуевский район, один – Изюмский район)", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.