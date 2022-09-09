Оккупанты продолжили обстреливать Харьков и Харьковскую область, есть погибшие и раненые – Синегубов

"Этой ночью враг интенсивно наносил ракетные и удары из реактивных систем залпового огня по Харькову и области. Часть ракет "самоликвидировалась" на территории России. В Харькове в результате российского террора произошел пожар и разрушение трехэтажного админздания в Салтовском районе, есть попадание в Киевском районе – пострадала одна женщина 53 лет", – написал Синегубов.

Позже он сообщил, что пострадавшая умерла в больнице от полученных травм.

За прошлые сутки оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы.

"Ночью враг наносил интенсивные удары по Харьковскому району – одна ракета попала в землю вблизи частных домов, повреждены окна. Утром медики госпитализировали мужчину в Дергачевской общине, где также оккупанты продолжают совершать террор против мирного населения", – говорится в сообщении.

В Чугуеве погибла 60-летняя женщина. В результате обстрелов повреждены частные дома, учебно-спортивный центр, хозяйственные постройки.

"Всего за сутки медики госпитализировали 10 человек: восемь – в Харькове, одного – в Лозовском районе, одного – в Чугуевском районе. Четыре человека за сутки погибли (двое – Харьков, один – Чугуевский район, один – Изюмский район)", – сообщил глава ОВА.

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