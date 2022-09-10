ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты массированно обстреливали Харьков и освобожденную Балаклею, за сутки в области одна погибшая и 20 раненых

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым районам Харьковской области
Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым районам Харьковской области
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В минувшие сутки российские оккупационные войска наносили массированные удары по Харькову и по населенным пунктам Изюмского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Об этом утром 10 сентября сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Вчера днем массированно обстреливали мирных людей в Харькове и освобожденной Балаклее. В Харькове ранения получили 14 гражданских, три из которых – дети. В Изюмском районе госпитализировали пять человек. Кроме того, один человек ранен в Харьковском районе", – написал Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов были также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В минувшую ночь обстрелов Харькова не зафиксировано, но был обстрелян Харьковский район. В результате в Новой Водолаге был разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 62-летняя женщина.

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 11 раз выезжали тушить пожары, вызванные военными действиями, сообщило региональное управление ГСЧС. Пиротехники ликвидировали 58 вражеских взрывоопасных предметов.

В сообщении отмечается, что в ночь на субботу, 10 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Новой Водолаге. При разборе завалов разрушенного частного дома спасатели нашли тело его хозяйки. 

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0KbnmeVZE7Lxhdgnzx6jKBJRobib2sshvUhHVZU3FkneR1PGBQWkjRuFuihcJWvXgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, сообщили в Генштабе ВСУ утром 9 сентября. По данным президента Владимира Зеленского на вечер 9 сентября, ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Теги: Харьков, ГСЧС, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Балаклея, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (261766)
2
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (57228)
3
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (52541)
4
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото (41097)
5
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (36969)
6
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди (30015)
7
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (28089)
8
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после (26219)
 
 
 
 