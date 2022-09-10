Оккупанты массированно обстреливали Харьков и освобожденную Балаклею, за сутки в области одна погибшая и 20 раненых

"Вчера днем массированно обстреливали мирных людей в Харькове и освобожденной Балаклее. В Харькове ранения получили 14 гражданских, три из которых – дети. В Изюмском районе госпитализировали пять человек. Кроме того, один человек ранен в Харьковском районе", – написал Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов были также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В минувшую ночь обстрелов Харькова не зафиксировано, но был обстрелян Харьковский район. В результате в Новой Водолаге был разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 62-летняя женщина. За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 11 раз выезжали тушить пожары, вызванные военными действиями, сообщило региональное управление ГСЧС. Пиротехники ликвидировали 58 вражеских взрывоопасных предметов. В сообщении отмечается, что в ночь на субботу, 10 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Новой Водолаге. При разборе завалов разрушенного частного дома спасатели нашли тело его хозяйки. https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0KbnmeVZE7Lxhdgnzx6jKBJRobib2sshvUhHVZU3FkneR1PGBQWkjRuFuihcJWvXgl Война России против Украины. Главное (обновляется)