Оккупанты массированно обстреливали Харьков и освобожденную Балаклею, за сутки в области одна погибшая и 20 раненых

"Вчера днем массированно обстреливали мирных людей в Харькове и освобожденной Балаклее. В Харькове ранения получили 14 гражданских, три из которых – дети. В Изюмском районе госпитализировали пять человек. Кроме того, один человек ранен в Харьковском районе", – написал Синегубов.
По его словам, в результате обстрелов были также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.
В минувшую ночь обстрелов Харькова не зафиксировано, но был обстрелян Харьковский район. В результате в Новой Водолаге был разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 62-летняя женщина.
За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 11 раз выезжали тушить пожары, вызванные военными действиями, сообщило региональное управление ГСЧС. Пиротехники ликвидировали 58 вражеских взрывоопасных предметов.
В сообщении отмечается, что в ночь на субботу, 10 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Новой Водолаге. При разборе завалов разрушенного частного дома спасатели нашли тело его хозяйки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, сообщили в Генштабе ВСУ утром 9 сентября. По данным президента Владимира Зеленского на вечер 9 сентября, ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.