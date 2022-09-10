"Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем". Синегубов показал, что оставили оккупанты в освобожденных селах Харьковской области

По его словам, оккупанты оставили после себя разбитое жилье и инфраструктуру, а также много мусора. Вместе с тем, украинским защитникам в большом количестве досталась трофейная техника.
Синегубов отметил, что жители сел много рассказывают о преступлениях россиян и активно сотрудничают с правоохранителями. Важно как можно скорее восстановить на освободившихся территориях полноценную работу местных органов власти, считает он.
"Но прежде всего – зачистка и разминирование. На местах уже работают полиция и ГСЧС. Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем до соответствующего распоряжения военных", – написал глава ОВА.
Он опубликовал фотографии, сделанные в освобожденных селах.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.
Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.
Так, днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов. Кроме того, украинские военные продвинулись на краматорском и славянском направлениях и на юге страны.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины.
9 сентября президент уточнил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.