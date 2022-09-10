"Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем". Синегубов показал, что оставили оккупанты в освобожденных селах Харьковской области

Жители сел много рассказывают о преступлениях россиян и активно сотрудничают с правоохранителями Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, оккупанты оставили после себя разбитое жилье и инфраструктуру, а также много мусора. Вместе с тем, украинским защитникам в большом количестве досталась трофейная техника.

Синегубов отметил, что жители сел много рассказывают о преступлениях россиян и активно сотрудничают с правоохранителями. Важно как можно скорее восстановить на освободившихся территориях полноценную работу местных органов власти, считает он.

"Но прежде всего – зачистка и разминирование. На местах уже работают полиция и ГСЧС. Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем до соответствующего распоряжения военных", – написал глава ОВА.

Он опубликовал фотографии, сделанные в освобожденных селах.