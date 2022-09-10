Зеленский: ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области

Зеленский: Постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей Фото: president.gov.ua

"Наша армия, разведка, Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают. В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в части сел региона проходят мероприятия по проверке территории, подразделения Национальной полиции возвращаются в освобожденные населенные пункты.

"Постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей. Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", – сказал президент.

Он поблагодарил разведчиков, спецназовцев и других военных, "которые в очередной раз проявили себя очень результативно в изгнании врага". Отдельно президент упомянул бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого – по его словам, командующий на харьковском направлении особо отметил героические действия военных из этой бригады.

Также Зеленский отметил мужество морских пехотинцев 503-го батальона, воюющих в Донецкой области, разведчиков 131-го отдельного разведывательного батальона, которые действуют в Херсонской области.

"Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блогерам, которые иногда спешат объявлять результаты тех или иных активных действий наших воинов на передовой... Пожалуйста, не торопитесь с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи нашей армии. Не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонной операции раньше, чем скажут официальные представители нашего государства", – добавил президент.

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