Зеленский: ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области

"Наша армия, разведка, Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают. В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области", – сказал Зеленский.
Он отметил, что в части сел региона проходят мероприятия по проверке территории, подразделения Национальной полиции возвращаются в освобожденные населенные пункты.
"Постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей. Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", – сказал президент.
Он поблагодарил разведчиков, спецназовцев и других военных, "которые в очередной раз проявили себя очень результативно в изгнании врага". Отдельно президент упомянул бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого – по его словам, командующий на харьковском направлении особо отметил героические действия военных из этой бригады.
Также Зеленский отметил мужество морских пехотинцев 503-го батальона, воюющих в Донецкой области, разведчиков 131-го отдельного разведывательного батальона, которые действуют в Херсонской области.
"Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блогерам, которые иногда спешат объявлять результаты тех или иных активных действий наших воинов на передовой... Пожалуйста, не торопитесь с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи нашей армии. Не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонной операции раньше, чем скажут официальные представители нашего государства", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.
Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.
Так, днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов. Кроме того, украинские военные продвинулись на краматорском и славянском направлениях и на юге страны.
В тот же день Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины.