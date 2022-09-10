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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области

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Зеленский: Постепенно берем под контроль новые населенные пункты повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей
Зеленский: Постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей
Фото: president.gov.ua

Украинские военные успешно продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал 9 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram президента.

"Наша армия, разведка, Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают. В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области", – сказал Зеленский. 

Он отметил, что в части сел региона проходят мероприятия по проверке территории, подразделения Национальной полиции возвращаются в освобожденные населенные пункты

"Постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей. Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", – сказал президент. 

Он поблагодарил разведчиков, спецназовцев и других военных, "которые в очередной раз проявили себя очень результативно в изгнании врага". Отдельно президент упомянул бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого – по его словам, командующий на харьковском направлении особо отметил героические действия военных из этой бригады.

Также Зеленский отметил мужество морских пехотинцев 503-го батальона, воюющих в Донецкой области, разведчиков 131-го отдельного разведывательного батальона, которые действуют в Херсонской области. 

"Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блогерам, которые иногда спешат объявлять результаты тех или иных активных действий наших воинов на передовой... Пожалуйста, не торопитесь с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи нашей армии. Не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонной операции раньше, чем скажут официальные представители нашего государства", – добавил президент. 

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Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.

Так, днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов. Кроме того, украинские военные продвинулись на краматорском и славянском направлениях и на юге страны.

В тот же день Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины.

Теги: Донецкая область, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, флаг, разведка, Харьковская область, спецназ, украинский военный, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, блогеры, деоккупация, контрнаступление
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