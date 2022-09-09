Оккупанты просят помощи у Красного Креста из-за контрнаступления ВСУ – разведка

Об этом 9 сентября проинформировало в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Отмечается, что из-за атаки сил обороны Украины на нескольких направлениях оккупанты ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных окружений.

"Рашисты из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Пока звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше, – говорится в сообщении. – Некоторые просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.

Так, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины.