Генсек НАТО: Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, перестанет существовать как независимое государство

Об этом 9 сентября в Брюсселе (Бельгия) на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Альянса.

"Буквально в последние дни мы наблюдаем дальнейший прогресс как на юге в Херсоне, так и на востоке в Харьковской области. Это показывает храбрость, навыки и решимость украинских сил. И это показывает, что наша поддержка каждый день меняет ситуацию на поле боя", – сказал Столтенберг.

По его словам, цена, которую платят на Западе за войну России против Украины измеряется деньгами, а цена, которую платят украинцы, – жизнями.

"Все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы увидят, что их агрессия вознаграждается. Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство, – отметил Столтенберг. – Так что мы должны придерживаться курса ради Украины и ради нас самих".

Война России против Украины. Главное (обновляется)