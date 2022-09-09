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Генсек НАТО: Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, перестанет существовать как независимое государство

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Цена, которую платят украинцы за войну, измеряется жизнями, отметил Столтенберг (справа)
Цена, которую платят украинцы за войну, измеряется жизнями, отметил Столтенберг (справа)
Фото: nato.int

Война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, входит в критическую фазу, ВСУ смогли остановить наступление оккупантов на Донбассе, а также нанести ответный удар и отвоевать захваченную территорию.

Об этом 9 сентября в Брюсселе (Бельгия) на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Альянса.

"Буквально в последние дни мы наблюдаем дальнейший прогресс как на юге в Херсоне, так и на востоке в Харьковской области. Это показывает храбрость, навыки и решимость украинских сил. И это показывает, что наша поддержка каждый день меняет ситуацию на поле боя", – сказал Столтенберг.

По его словам, цена, которую платят на Западе за войну России против Украины измеряется деньгами, а цена, которую платят украинцы, – жизнями.

"Все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы увидят, что их агрессия вознаграждается. Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство, – отметил Столтенберг. – Так что мы должны придерживаться курса ради Украины и ради нас самих".

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.

Так, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Брюссель, Госдепартамент США, Йенс Столтенберг, агрессия, Энтони Блинкен, украинцы, наступление, война России против Украины, брифинг, деоккупация
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