Россияне на харьковском направлении убегают с боевых позиций на украденных велосипедах, многие уходят пешком – ГУР Минобороны

Об этом 9 сентября в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Отмечается, что российские военные обстреливали позиции ВСУ из танков и тяжелой огнеметной системы "Сонцепек".

"Впрочем, понесли серьезные потери, оставили позиции и малыми группами отошли назад. Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком", – рассказали в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.

Так, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины.