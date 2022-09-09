"Контрнаступление ВСУ вызвало срач в русских пабликах". Эксперт заявил, что теперь Украина навязывает россиянам ход военных действий

По мнению эксперта, украинцы на данном этапе "переиграли россиян со всем их масштабом".
"Главное, что я могу сказать: Украина теперь навязывает россиянам, что, где и когда будет происходить. Где будет взрываться, где – наступление", – прокомментировал он.
Ступак отметил, что россияне не рассчитывали на контрнаступление ВСУ сразу на нескольких направлениях.
"Видимо, они до конца не верили, что Украина попытается и там наступать, и здесь наступать. А если попробуют, будет ли оно успешным? Украинцы попробовали, и мы видим, по крайней мере здесь, успешное контрнаступление... Мы видим, какой срач это вызвало в русских пабликах. Без преувеличения: сначала они говорили, что все под контролем, только надо фронт подровнять, он "немножко упал у нас", – рассказал Ступак.
В то же время он подчеркнул, что успехи на фронте не означают, что победа уже близко.
"Процесс пошел, да, он не будет быстрым. Не надо ожидать буквально на следующей неделе уже парад в Изюме или где-нибудь в других городах. Каждое расстояние, каждый километр дается действительно большой ценой, очень тяжело. Но процесс пошел и дорога будет тяжелой, но она уже есть", – считает эксперт.
Он также напомнил, что осознание реалистичных сроков окончания боевых действий важно не только для украинцев, но и для стран-союзников.
"Мы посылаем [списки] нашим европейским, западным друзьям, что нам нужно, какая помощь нужна на длительное время, поскольку мы видим, что война будет продолжаться", – сказал Ступак.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.
Агентство Reuters отмечает, что наступление ВСУ на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.
Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов. Кроме того, украинские военные продвинулись на краматорском и славянском направлениях и на юге страны.
8 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября силы обороны освободили более 1 тыс. км² территории Украины.