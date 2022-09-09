"Контрнаступление ВСУ вызвало срач в русских пабликах". Эксперт заявил, что теперь Украина навязывает россиянам ход военных действий

Ступак: Каждый километр дается действительно большой ценой. Но процесс пошел и дорога будет тяжелой, но она уже есть Фото: Ivan Stupak / Facebook

По мнению эксперта, украинцы на данном этапе "переиграли россиян со всем их масштабом".

"Главное, что я могу сказать: Украина теперь навязывает россиянам, что, где и когда будет происходить. Где будет взрываться, где – наступление", – прокомментировал он.

Ступак отметил, что россияне не рассчитывали на контрнаступление ВСУ сразу на нескольких направлениях.

"Видимо, они до конца не верили, что Украина попытается и там наступать, и здесь наступать. А если попробуют, будет ли оно успешным? Украинцы попробовали, и мы видим, по крайней мере здесь, успешное контрнаступление... Мы видим, какой срач это вызвало в русских пабликах. Без преувеличения: сначала они говорили, что все под контролем, только надо фронт подровнять, он "немножко упал у нас", – рассказал Ступак.

В то же время он подчеркнул, что успехи на фронте не означают, что победа уже близко.

"Процесс пошел, да, он не будет быстрым. Не надо ожидать буквально на следующей неделе уже парад в Изюме или где-нибудь в других городах. Каждое расстояние, каждый километр дается действительно большой ценой, очень тяжело. Но процесс пошел и дорога будет тяжелой, но она уже есть", – считает эксперт.

Он также напомнил, что осознание реалистичных сроков окончания боевых действий важно не только для украинцев, но и для стран-союзников.

"Мы посылаем [списки] нашим европейским, западным друзьям, что нам нужно, какая помощь нужна на длительное время, поскольку мы видим, что война будет продолжаться", – сказал Ступак.