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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Контрнаступление ВСУ вызвало срач в русских пабликах". Эксперт заявил, что теперь Украина навязывает россиянам ход военных действий

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Ступак: Каждый километр дается действительно большой ценой. Но процесс пошел и дорога будет тяжелой, но она уже есть
Ступак: Каждый километр дается действительно большой ценой. Но процесс пошел и дорога будет тяжелой, но она уже есть
Фото: Ivan Stupak / Facebook

Успехи ВСУ на фронте не означают скорое наступление победы, но "процесс пошел", считает военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Об этом он сказал 9 сентября в эфире "Радио НВ".

По мнению эксперта, украинцы на данном этапе "переиграли россиян со всем их масштабом".

"Главное, что я могу сказать: Украина теперь навязывает россиянам, что, где и когда будет происходить. Где будет взрываться, где – наступление", – прокомментировал он.

Ступак отметил, что россияне не рассчитывали на контрнаступление ВСУ сразу на нескольких направлениях.

"Видимо, они до конца не верили, что Украина попытается и там наступать, и здесь наступать. А если попробуют, будет ли оно успешным? Украинцы попробовали, и мы видим, по крайней мере здесь, успешное контрнаступление... Мы видим, какой срач это вызвало в русских пабликах. Без преувеличения: сначала они говорили, что все под контролем, только надо фронт подровнять, он "немножко упал у нас", – рассказал Ступак.

В то же время он подчеркнул, что успехи на фронте не означают, что победа уже близко.

"Процесс пошел, да, он не будет быстрым. Не надо ожидать буквально на следующей неделе уже парад в Изюме или где-нибудь в других городах. Каждое расстояние, каждый километр дается действительно большой ценой, очень тяжело. Но процесс пошел и дорога будет тяжелой, но она уже есть", – считает эксперт.

Он также напомнил, что осознание реалистичных сроков окончания боевых действий важно не только для украинцев, но и для стран-союзников.

"Мы посылаем [списки] нашим европейским, западным друзьям, что нам нужно, какая помощь нужна на длительное время, поскольку мы видим, что война будет продолжаться", – сказал Ступак.

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Агентство Reuters отмечает, что наступление ВСУ на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.

Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов. Кроме того, украинские военные продвинулись на краматорском и славянском направлениях и на юге страны.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября силы обороны освободили более 1 тыс. км² территории Украины.

Теги: Харьковская область, война России против Украины, Украинский институт будущего, деоккупация, контрнаступление
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