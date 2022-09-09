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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о контрнаступлении ВСУ: Мы лишь указали России на ее место и будем делать это в дальнейшем

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Подоляк больше всего ждет наступательной операции ВСУ на донецко-луганском направлении
Подоляк больше всего ждет наступательной операции ВСУ на донецко-луганском направлении
Фото: president.gov.ua

Хорошие новости из Харьковской области вдохновляют, но не стоит думать о том, что победа придет уже завтра, это очень трудный путь и это только начало. Такое мнение в интервью "24 каналу", опубликованном 9 сентября, высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"По-моему, пока рано говорить о том, что мы масштабно продвигаемся вперед. Предварительно, мы лишь указали России на ее место и будем делать это в дальнейшем. Ожидаем таких же хороших новостей по другим направлениям", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП указал, что теперь, когда россияне увидели новости из Харьковской области, они пытаются найти оправдание происходящему. В частности, утверждают, что это "запланированный отход" и "затягивание" ВСУ на территорию, где россиянам "удобнее воевать".

С другой стороны, по наблюдениям Подоляка, россияне перестают верить своим пропагандистам и начинают говорить о том, что недооценили украинскую армию.

По словам советника главы Офиса президента, это очень хорошо и работает на то, чтобы "окончательно сломать все, что есть внутри России, чтобы они поняли, что они – не какая-то сверхдержава".

Он обратил внимание, что нет одного направления, где ВСУ консолидировали все силы и двинулись именно там.

"Нет одного харьковского направления – есть 10 харьковских направлений, есть 10 херсонских направлений. И идут постоянно определенные роботы по деблокаде. "Это правильная информационная работа, потому что россияне вообще не понимают, что будет происходить сегодня ночью, что будет происходить завтра утром", – отмечает советник главы ОП.

Он подчеркнул, что украинским войскам такой подход дает дополнительные рычаги влияния на ситуацию, и это очень важно.

"Будет еще херсонское направление, будет мелитопольское. Меня больше всего интересует ключевое направление – Луганск и Донецк. Я очень хочу, чтобы мы показательно и поскорее забрали эти города", – подытожил Подоляк.

Контекст:

Часть территорий Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе города Луганск и Донецк, в результате российской агрессии в 2014–2015 годах перешли под контроль боевиков "ЛДНР".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что при нынешних темпах наступления задачу взять Луганскую и Донецкую области и выйти на админграницу Россия может решать месяцами. "А за месяцы очень много чего произойдет – в плане ленд-лиза, боеспособности украинских Вооруженных сил и так далее. Так что это уравнение в основном решается в нашу пользу", – сказал Арестович.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

В Луганской области под контролем украинских военных 17 июля оставались два села, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он сообщил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, Харьков, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Харьковская область, агрессия, вторжение, ДНР, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ЛНР, ЛДНР, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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