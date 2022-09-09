Подоляк о контрнаступлении ВСУ: Мы лишь указали России на ее место и будем делать это в дальнейшем

"По-моему, пока рано говорить о том, что мы масштабно продвигаемся вперед. Предварительно, мы лишь указали России на ее место и будем делать это в дальнейшем. Ожидаем таких же хороших новостей по другим направлениям", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП указал, что теперь, когда россияне увидели новости из Харьковской области, они пытаются найти оправдание происходящему. В частности, утверждают, что это "запланированный отход" и "затягивание" ВСУ на территорию, где россиянам "удобнее воевать".

С другой стороны, по наблюдениям Подоляка, россияне перестают верить своим пропагандистам и начинают говорить о том, что недооценили украинскую армию.

По словам советника главы Офиса президента, это очень хорошо и работает на то, чтобы "окончательно сломать все, что есть внутри России, чтобы они поняли, что они – не какая-то сверхдержава".

Он обратил внимание, что нет одного направления, где ВСУ консолидировали все силы и двинулись именно там.

"Нет одного харьковского направления – есть 10 харьковских направлений, есть 10 херсонских направлений. И идут постоянно определенные роботы по деблокаде. "Это правильная информационная работа, потому что россияне вообще не понимают, что будет происходить сегодня ночью, что будет происходить завтра утром", – отмечает советник главы ОП.

Он подчеркнул, что украинским войскам такой подход дает дополнительные рычаги влияния на ситуацию, и это очень важно.

"Будет еще херсонское направление, будет мелитопольское. Меня больше всего интересует ключевое направление – Луганск и Донецк. Я очень хочу, чтобы мы показательно и поскорее забрали эти города", – подытожил Подоляк.