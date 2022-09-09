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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Безнаказанности больше не будет. Если падут Донецк и Луганск, увидите, как исчезнут многие люди в российской политической элите

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Подоляк считает, что Россия должна понять: время безнаказанности закончилось
Подоляк считает, что Россия должна понять: время безнаказанности закончилось
Фото: president.gov.ua

Ключевым элементом, повлиявшим на решение России вторгнуться в Украину в 2022 году, является безнаказанность РФ за предыдущие действия, в том числе за агрессию 2014 года, когда россияне массово убивали украинцев и не понесли наказание. Об этом в интервью "24 каналу", опубликованном 9 сентября, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Когда они заходили в Украину в таком масштабе, почему он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") сидел такой серьезный и говорил: "Мы сейчас начинаем здесь специальную военную операцию, мы быстро поставим всех на колени"? Так было, потому что он понимал, что потом если он совершит убийство определенного количества людей, то не будет наказан. Потому можно делать все что угодно и постоянно повышать ставку. Вот это делает Россия. Сегодня он понимает, что безнаказанности больше не будет", – считает Подоляк.

Он отметил, что так называемая элита РФ будет "зверски бояться" наказания за преступления против Украины, если той удастся освободить Донбасс.

"Если падет Луганск и Донецк, вы увидите, как быстро падут многие люди, которые просто исчезнут – много людей в российской политической элите. И там начнется уже необратимый процесс трансформации, даже не надо будет ждать окончания войны – он начнется именно с падения Луганска или Донецка", – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Подоляк объяснил, почему он считает необходимым, чтобы одно из ключевых поражений РФ случилось на Донбассе. По его мнению, Россия после этого будет совсем иначе воспринимать происходящее и украинские требования.

"А среди наших требований – ультимативное требование выдать нам всех людей, независимо от того, гражданами какой страны они являются, которые устраивали преступления, в частности юридического характера", – отметил советник главы ОП.

Контекст:

Часть территорий Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе города Луганск и Донецк, в результате российской агрессии в 2014–2015 годах перешли под контроль боевиков "ЛДНР".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что при нынешних темпах наступления задачу взять Луганскую и Донецкую области и выйти на админграницу Россия может решать месяцами. "А за месяцы очень много чего произойдет – в плане ленд-лиза, боеспособности украинских Вооруженных сил и так далее. Так что это уравнение в основном решается в нашу пользу", – сказал Арестович.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

В Луганской области под контролем украинских военных 17 июля оставались два села, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он сообщил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, Украина, Луганск, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, агрессия, боевики, вторжение, Сергей Гайдай, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, ЛНР, ЛДНР, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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