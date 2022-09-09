Подоляк о контрнаступлении ВСУ: Россия получает идеальный урок истории. Из одного пункта

По его мнению, сейчас на разных направлениях фронта, в частности харьковском, Россия получает "идеальный урок истории в режиме реального времени".
"Урок, который должен запечатлеться в последующих поколениях на уровне безусловного рефлекса. Он состоит из одного пункта: 1. Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда", – написал Подоляк.
Зараз на різних напрямках, включно з Харківським, Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу. Урок, що має закарбуватися в наступних поколінь на рівні безумовного рефлексу. Він складається з одного пункту:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2022
1. Ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Ніколи…
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.
В конце августа ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском.
С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.