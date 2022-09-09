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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о контрнаступлении ВСУ: Россия получает идеальный урок истории. Из одного пункта

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Украинские военные сейчас преподают России "идеальный урок истории", отметили в Офисе президента
Украинские военные сейчас преподают России "идеальный урок истории", отметили в Офисе президента
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины под Харьковом станет "идеальным уроком истории" для России. Об этом он написал в Twitter 8 сентября.

По его мнению, сейчас на разных направлениях фронта, в частности харьковском, Россия получает "идеальный урок истории в режиме реального времени".

"Урок, который должен запечатлеться в последующих поколениях на уровне безусловного рефлекса. Он состоит из одного пункта: 1. Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

В конце августа ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. 

8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском. 

С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

Теги: война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, деоккупация, контрнаступление
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