Подоляк о контрнаступлении ВСУ: Россия получает идеальный урок истории. Из одного пункта

Украинские военные сейчас преподают России "идеальный урок истории", отметили в Офисе президента Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

По его мнению, сейчас на разных направлениях фронта, в частности харьковском, Россия получает "идеальный урок истории в режиме реального времени".

"Урок, который должен запечатлеться в последующих поколениях на уровне безусловного рефлекса. Он состоит из одного пункта: 1. Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда", – написал Подоляк.

Зараз на різних напрямках, включно з Харківським, Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу. Урок, що має закарбуватися в наступних поколінь на рівні безумовного рефлексу. Він складається з одного пункту:

1. Ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Ніколи… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)