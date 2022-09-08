Оккупанты в Херсонской области обстреливают автомобили у переправ и могут использовать детей в качестве живого щита – Маляр

Оккупанты могут использовать детей в Херсонской области в качестве живого щита, предупреждает Минобороны Фото: EPA

"Это существенно усложнило для значительного количества людей получение продовольствия, лекарств и необходимой срочной медицинской помощи. В частности, российские военнослужащие обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, приближающиеся к наведенным понтонным переправам", – рассказала заместитель главы Минобороны.

Она добавила, что захватчики, декларируя "высокие гуманитарные цели", жестко требуют знакомить украинских школьников всех возрастов с российскими пропагандистскими материалами о якобы только общем будущем Украины и РФ.

Кроме того, по словам Маляр, российские оккупанты используют учебные и детские заведения на временно оккупированных украинских территориях для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ.

"Не исключено, что они могут использовать и детей с теми же целями в качестве живого щита", – добавила Маляр.