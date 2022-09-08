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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсонской области обстреливают автомобили у переправ и могут использовать детей в качестве живого щита – Маляр

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Оккупанты могут использовать детей в Херсонской области в качестве живого щита, предупреждает Минобороны
Оккупанты могут использовать детей в Херсонской области в качестве живого щита, предупреждает Минобороны
Фото: EPA

На временно оккупированной территории Херсонской области российские военные ввели жесткие ограничения на перемещение мирных жителей между населенными пунктами. Об этом 8 сентября в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Это существенно усложнило для значительного количества людей получение продовольствия, лекарств и необходимой срочной медицинской помощи. В частности, российские военнослужащие обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, приближающиеся к наведенным понтонным переправам", – рассказала заместитель главы Минобороны.

Она добавила, что захватчики, декларируя "высокие гуманитарные цели", жестко требуют знакомить украинских школьников всех возрастов с российскими пропагандистскими материалами о якобы только общем будущем Украины и РФ.

Кроме того, по словам Маляр, российские оккупанты используют учебные и детские заведения на временно оккупированных украинских территориях для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ.

"Не исключено, что они могут использовать и детей с теми же целями в качестве живого щита", – добавила Маляр.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Операция сопровождается режимом информационной тишины.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 2 сентября предупредила, что в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях захватчики на оккупированных территориях настаивают на очном обучении, чтобы организовать живой щит из людей в школах.

Временно оккупированную территорию Херсонской области и Херсон оставили более половины населения, рассказал в интервью ТСН 8 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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