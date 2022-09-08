Оккупанты в Херсонской области обстреливают автомобили у переправ и могут использовать детей в качестве живого щита – Маляр

"Это существенно усложнило для значительного количества людей получение продовольствия, лекарств и необходимой срочной медицинской помощи. В частности, российские военнослужащие обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, приближающиеся к наведенным понтонным переправам", – рассказала заместитель главы Минобороны.
Она добавила, что захватчики, декларируя "высокие гуманитарные цели", жестко требуют знакомить украинских школьников всех возрастов с российскими пропагандистскими материалами о якобы только общем будущем Украины и РФ.
Кроме того, по словам Маляр, российские оккупанты используют учебные и детские заведения на временно оккупированных украинских территориях для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ.
"Не исключено, что они могут использовать и детей с теми же целями в качестве живого щита", – добавила Маляр.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Операция сопровождается режимом информационной тишины.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 2 сентября предупредила, что в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях захватчики на оккупированных территориях настаивают на очном обучении, чтобы организовать живой щит из людей в школах.
Временно оккупированную территорию Херсонской области и Херсон оставили более половины населения, рассказал в интервью ТСН 8 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.