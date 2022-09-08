Из Херсонской области уехала половина населения – ОВА

Около полумиллиона человек вынуждены были покинуть свои дома на юге Украины Фото: depositphotos.com

"За эти полгода уехали более половины жителей всей области, а это около полумиллиона человек. И этот процесс длится ежедневно, ведь люди остаются без домов, без света и воды, без лекарств и средств личной гигиены и – что самое главное – без желания жить в оккупации, под чужими флагами", – сказал он.

По его словам, на подъезде к Васильевке огромные очереди из желающих выехать из региона, люди несколько дней стоят посреди поля. "Уехало очень много молодежи и семей с детьми. К сожалению, остаются в опасности малообеспеченные семьи, пенсионеры, которые при определенных личных условиях не могут покинуть свой дом или стариков", – отметил Янушевич.

Также председатель ОВА сообщил, что для выезда из Херсона или с другой оккупированной территории региона человеку следует обратиться на горячую линию, написать в чат-бот или воспользоваться электронным опросником областной военной администрации и ждать ответа. После выезда людям помогают с поиском жилья.

"В Запорожье работает координационный центр "Я – Херсон", где можно переночевать и получить первую необходимую помощь", – резюмировал он.