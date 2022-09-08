Оккупанты держат новобранцев в информационной блокаде и принудительно переводят боевиков на контракты – ГУР

Донецких боевиков без их ведома переводят на контракт, не сообщая об условиях и сроках службы Фото: ЕРА

По данным ГУР, командование российской армии отбирает телефоны у новобранцев, которых сейчас большинство на этом участке фронта, поддерживая информационную блокаду.

Они не знают об уничтожении складов боеприпасов, ударах по Антоновскому и Каховскому мостам. Командиры делают все возможное, чтобы изоляция подразделений сохранялась как можно дольше и личный состав считал, что "все идет по плану", говорится в сообщении.

Кроме того, состоящий из жителей ОРДЛО 1-й корпус армии РФ массово переводят на военный контракт. При этом сами боевики согласия на контракт не дают, узнают об изменении статуса постфактум. Им не сообщают ни о сроках, ни об условиях оплаты, информирует ГУР Минобороны.