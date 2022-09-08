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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты похитили секретаря горсовета Каховки и ее мужа – Каховская община

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В плену у оккупантов находятся по меньшей мере семь жителей Каховской общины
В плену у оккупантов находятся по меньшей мере семь жителей Каховской общины
Фото: Юрій Гусєв / Facebook

Вооруженные российские военные во временно оккупированной Каховке Херсонской области 6 сентября похитили секретаря горсовета Ирину Гончарову и ее супруга. Об этом сообщила 8 сентября пресс-служба Каховской городской территориальной общины.

"В Каховской общине продолжаются военные преступления РФ против мирных гражданских украинцев. 6 сентября вооруженные военные РФ забрали из собственной квартиры секретаря Каховского городского совета Ирину Гончарову и ее мужа Владимира Ступина", – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас они находятся в Новой Каховке в помещении полиции.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02suwcBYk8uivihE3JvDC6x1Gi2u912JsbUXXsFH26ed6YRThz8VS5duSnXDbnGdYfl&id=100064772648646

В пресс-службе добавили, что всего сейчас захвачены оккупантами семь жителей общины. 

"Публикации, размещенные на официальной странице Каховской общины, в которых предоставлены данные о преступлениях россиян по отношению к нашим жителям – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры, – все в полном объеме фиксируются СБУ и другими правоохранительными органами", – отметили в общине.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли в Херсонскую область 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

На захваченных территориях Украины российские военные прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, оказывают давление на журналистов. В частности, в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

По информации Херсонской областной прокуратуры на 7 сентября, с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 613 человек в регионе. Следствию известно об освобождении 346 из них. 

Теги: оккупация, Херсонская область, похищение, война России против Украины, Каховка
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