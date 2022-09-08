Оккупанты похитили секретаря горсовета Каховки и ее мужа – Каховская община

В плену у оккупантов находятся по меньшей мере семь жителей Каховской общины Фото: Юрій Гусєв / Facebook

"В Каховской общине продолжаются военные преступления РФ против мирных гражданских украинцев. 6 сентября вооруженные военные РФ забрали из собственной квартиры секретаря Каховского городского совета Ирину Гончарову и ее мужа Владимира Ступина", – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас они находятся в Новой Каховке в помещении полиции.

В пресс-службе добавили, что всего сейчас захвачены оккупантами семь жителей общины.

"Публикации, размещенные на официальной странице Каховской общины, в которых предоставлены данные о преступлениях россиян по отношению к нашим жителям – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры, – все в полном объеме фиксируются СБУ и другими правоохранительными органами", – отметили в общине.

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