Оккупанты похитили секретаря горсовета Каховки и ее мужа – Каховская община

"В Каховской общине продолжаются военные преступления РФ против мирных гражданских украинцев. 6 сентября вооруженные военные РФ забрали из собственной квартиры секретаря Каховского городского совета Ирину Гончарову и ее мужа Владимира Ступина", – сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, сейчас они находятся в Новой Каховке в помещении полиции.
В пресс-службе добавили, что всего сейчас захвачены оккупантами семь жителей общины.
"Публикации, размещенные на официальной странице Каховской общины, в которых предоставлены данные о преступлениях россиян по отношению к нашим жителям – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры, – все в полном объеме фиксируются СБУ и другими правоохранительными органами", – отметили в общине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли в Херсонскую область 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
На захваченных территориях Украины российские военные прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, оказывают давление на журналистов. В частности, в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.
По информации Херсонской областной прокуратуры на 7 сентября, с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 613 человек в регионе. Следствию известно об освобождении 346 из них.