Полиция за два дня открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области

"На территории Херсонской области продолжаются тяжелые бои, обстрелы не утихают ни на минуту. За прошедшие двое суток полиция открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ – оккупационные войска попали в гражданские объекты, под вражеским огнем оказались мирные села Бериславского района. К сожалению, есть тяжело раненые, ракетные удары уничтожили частные дома", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в Херсоне, Новой Каховке и селе Виноградное зафиксировано похищение шести человек, сейчас их местонахождение неизвестно.

В ряде населенных пунктов региона оккупанты занимались мародерством, вывозя легковые и грузовые автомобили, прицепы и мотоциклы местных жителей.

"От жителей временно оккупированного Херсона и сел поступают сообщения о многочисленных фактах воровства личного имущества из домов, складов, аптек, а также мошеннических действиях в отношении пенсионеров", – подчеркнули в полиции.

На деоккупированных территориях правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

По всем фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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