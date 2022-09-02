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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция за два дня открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области

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На деоккупированных территориях правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов
На деоккупированных территориях правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Полиция за два дня открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области. Об этом 1 сентября в Facebook сообщила полиция Херсонской области.

"На территории Херсонской области продолжаются тяжелые бои, обстрелы не утихают ни на минуту. За прошедшие двое суток полиция открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ – оккупационные войска попали в гражданские объекты, под вражеским огнем оказались мирные села Бериславского района. К сожалению, есть тяжело раненые, ракетные удары уничтожили частные дома", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в Херсоне, Новой Каховке и селе Виноградное зафиксировано похищение шести человек, сейчас их местонахождение неизвестно.

В ряде населенных пунктов региона оккупанты занимались мародерством, вывозя легковые и грузовые автомобили, прицепы и мотоциклы местных жителей.

"От жителей временно оккупированного Херсона и сел поступают сообщения о многочисленных фактах воровства личного имущества из домов, складов, аптек, а также мошеннических действиях в отношении пенсионеров", – подчеркнули в полиции.

На деоккупированных территориях правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

По всем фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid037KQUtTauFqR4zcbLCodWh6g4kiyeZJXbcN8ZUB6jEeFuLTN3m3h5uuVmVoMMZjeul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, полиция, оккупация, Херсонская область, похищение, правоохранители, ВСУ, обстрелы, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
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