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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С первого урока детям начали промывать мозги". На оккупированной части Херсонской области началась учеба – ОВА

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В школах оккупированой части Херсонской области начался учебный год
В школах оккупированой части Херсонской области начался учебный год
Фото: EPA

На оккупированной части Херсонской области начался образовательный процесс. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"Оккупанты начали образовательный процесс в захваченных школах Херсонской области. По свидетельствам очевидцев, с первого урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, желающих учиться по российским программам – немного. В школах присутствует вооруженная охрана из сотрудников Росгвардии. 

В ОВА подчеркнули, что уже три месяца в Херсонской области отсутствует мобильная связь от украинских мобильных операторов. Также не работает украинское телевидение и радиовещание. Для того чтобы узнать информацию из украинских источников, жители должны использовать VPN. 

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Теги: Россия, Украина, Херсон, пропаганда, военные, оккупация, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Росгвардия, население, школа
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