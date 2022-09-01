"С первого урока детям начали промывать мозги". На оккупированной части Херсонской области началась учеба – ОВА

"Оккупанты начали образовательный процесс в захваченных школах Херсонской области. По свидетельствам очевидцев, с первого урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, желающих учиться по российским программам – немного. В школах присутствует вооруженная охрана из сотрудников Росгвардии.

В ОВА подчеркнули, что уже три месяца в Херсонской области отсутствует мобильная связь от украинских мобильных операторов. Также не работает украинское телевидение и радиовещание. Для того чтобы узнать информацию из украинских источников, жители должны использовать VPN.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.