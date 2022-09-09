Полиция расследует преступления оккупантов в Харьковской области, жителей освобожденных населенных пунктов просят сообщать информацию

"С 9 сентября полицейские полностью осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы. Полиция в круглосуточном режиме фиксирует факты совершения правонарушений, документирует и раскрывает преступления, в том числе совершенные российскими военными", – говорится в сообщении.
Правоохранители заверили, что готовы противодействовать всем провокациям со стороны оккупантов, а также реагировать на сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов.
Людей, которые во время оккупации населенного пункта стали жертвами или свидетелями преступления, совершенного захватчиками, просят сообщать об этом в полицию на линию 102 и в дежурную часть управления Нацполиции в Харьковской области по номеру (050)302-20-44.
Также в сообщении опубликованы телефоны и адреса, по которым могут обратиться жители Балаклейской территориальной общины, владеющие любой информацией о совершении военных преступлений, о коллаборационной деятельности, местонахождении оккупационных войск и так далее.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².
В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам президента Владимира Зеленского, с 1-го по 8 сентября ВСУ освободили 1000 км² украинской территории.