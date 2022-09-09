Полиция расследует преступления оккупантов в Харьковской области, жителей освобожденных населенных пунктов просят сообщать информацию

"С 9 сентября полицейские полностью осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы. Полиция в круглосуточном режиме фиксирует факты совершения правонарушений, документирует и раскрывает преступления, в том числе совершенные российскими военными", – говорится в сообщении.

Правоохранители заверили, что готовы противодействовать всем провокациям со стороны оккупантов, а также реагировать на сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов.

Людей, которые во время оккупации населенного пункта стали жертвами или свидетелями преступления, совершенного захватчиками, просят сообщать об этом в полицию на линию 102 и в дежурную часть управления Нацполиции в Харьковской области по номеру (050)302-20-44.

Также в сообщении опубликованы телефоны и адреса, по которым могут обратиться жители Балаклейской территориальной общины, владеющие любой информацией о совершении военных преступлений, о коллаборационной деятельности, местонахождении оккупационных войск и так далее.

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