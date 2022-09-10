ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В деоккупированном селе в Харьковской области обнаружили тела гражданских со следами пыток

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Полицейские эксгумировали тела убитых после деоккупации села
Полицейские эксгумировали тела убитых после деоккупации села
Фото: Александра Новосел / suspilne.media

В селе Граково Чугуевского района Харьковской области, которое было освобождено от российских оккупантов в начале сентября, обнаружили тела двух гражданских со следами пыток.

Об этом сообщает Общественное

Полиция эксгумировала тела этих двух мужчин. Фотографии опубликовало агентство ЕРА (осторожно, чувствительный контент).

Об убитых правоохранителям после деоккупации рассказал местный житель. По слова главы полиции Харьковской области Владимира Тимошко, погибшие – не местные, на их телах есть следы от огнестрельных ранений и пыток.

Замначальника управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов рассказал, что это не единственный случай зверства россиян на оккупированных территориях в Харьковской области. По его словам, в этом селе есть еще два места, которые полиция осмотрит после разминирования. 

Хоронить убитых оккупанты заставили местного жителя Сергея. Он рассказал журналистам, что это произошло в середине или конце марта.

"Ко мне пришли военные, угрожали оружием, привели к месту, где находились два молодых парня. Уже мертвые. Я живу здесь семь лет, их не знаю. Откуда они, как здесь очутились, тоже не знаю. Людей надо было похоронить", – сказал он. 

По словам мужчины, оккупанты агрессивно вели себя в селе. 

"Все в селе разбомбили, люди живут в погребах и подвалах. Возможности выехать на подконтрольную территорию Украины не было, не выпускали", – добавил он. 


Контекст:

Граково, как отмечает Общественное, было оккупировано 25 февраля. Сейчас в селе остаются около 40 человек. 

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, недалеко от которой расположено Граково.

В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьковская область, пытки, разминирование, погибшие, мужчины, Сергей Болвинов, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (261766)
2
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (57228)
3
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (52541)
4
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото (41097)
5
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (36969)
6
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди (30015)
7
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (28089)
8
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после (26219)
 
 
 
 