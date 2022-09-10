В деоккупированном селе в Харьковской области обнаружили тела гражданских со следами пыток

Об этом сообщает Общественное.

Полиция эксгумировала тела этих двух мужчин. Фотографии опубликовало агентство ЕРА (осторожно, чувствительный контент).

Об убитых правоохранителям после деоккупации рассказал местный житель. По слова главы полиции Харьковской области Владимира Тимошко, погибшие – не местные, на их телах есть следы от огнестрельных ранений и пыток.

Замначальника управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов рассказал, что это не единственный случай зверства россиян на оккупированных территориях в Харьковской области. По его словам, в этом селе есть еще два места, которые полиция осмотрит после разминирования.

Хоронить убитых оккупанты заставили местного жителя Сергея. Он рассказал журналистам, что это произошло в середине или конце марта.

"Ко мне пришли военные, угрожали оружием, привели к месту, где находились два молодых парня. Уже мертвые. Я живу здесь семь лет, их не знаю. Откуда они, как здесь очутились, тоже не знаю. Людей надо было похоронить", – сказал он.

По словам мужчины, оккупанты агрессивно вели себя в селе.

"Все в селе разбомбили, люди живут в погребах и подвалах. Возможности выехать на подконтрольную территорию Украины не было, не выпускали", – добавил он.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: Александра Новосел / suspilne.media Фото: Александра Новосел / suspilne.media Фото: Александра Новосел / suspilne.media Фото: Александра Новосел / suspilne.media Фото: Александра Новосел / suspilne.media



