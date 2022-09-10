237-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ больше не существует: военные мертвы или ранены – разведка Украины

Об этом 9 сентября проинформировало в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть выживших находится в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя сообщение ГУР в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE", отметил, что полк находился на территории Харьковской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².
В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам президента Владимира Зеленского, ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.