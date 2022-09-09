Подразделение российских оккупантов в Харьковской области попало в окружение ВСУ – перехват ГУР Минобороны

8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Мы, на х…й, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают... Мы же в первый день, на х…й, подавлять "правых" поехали, как дали нам п…зды, …бать. Один танчик загорелся... Вышли из боя, к нам на подмогу шли – их пожгли там на х…й", – жалуется оккупант, который находится в Харьковской области.

Он считает, его группировке больше не стоит рассчитывать на помощь со стороны других подразделений российских войск.

По словам оккупанта, его подразделение "кинули", когда ВСУ обошли группировку захватчиков с двух флангов.

"Они не по дороге пошли, а по полям слева и справа... Мы только выскочили оттуда – там и минометы, и арта, и вся х…йня... Мы только поменяли позицию – по нам х…ярят, опять поменяем позицию – по нам х…ярят… Как мы вышли оттуда – х…й знает", – удивляется оккупант.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

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