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Подразделение российских оккупантов в Харьковской области попало в окружение ВСУ – перехват ГУР Минобороны

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8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении
8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Одно из подразделений российских оккупантов в Харьковской области попало в окружение Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора российских военных, который 9 сентября опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Мы, на х…й, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают... Мы же в первый день, на х…й, подавлять "правых" поехали, как дали нам п…зды, …бать. Один танчик загорелся... Вышли из боя, к нам на подмогу шли – их пожгли там на х…й", – жалуется оккупант, который находится в Харьковской области.

Он считает, его группировке больше не стоит рассчитывать на помощь со стороны других подразделений российских войск.

По словам оккупанта, его подразделение "кинули", когда ВСУ обошли группировку захватчиков с двух флангов.

"Они не по дороге пошли, а по полям слева и справа... Мы только выскочили оттуда – там и минометы, и арта, и вся х…йня... Мы только поменяли позицию – по нам х…ярят, опять поменяем позицию – по нам х…ярят… Как мы вышли оттуда – х…й знает", – удивляется оккупант.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском. 

С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, разведка, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины
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