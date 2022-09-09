В Харьковской области задержали главу одного из деоккупированных сел, который сотрудничал с оккупантами

Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями, отметил глава Харьковской ОВА Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Об этом 9 сентября в Facebook сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что посетил только что освобожденные общины и пообщался с местными жителями.

"Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали голову одного из сел деоккупированной общины, который сотрудничал с врагом", – написал Синегубов.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram опубликовал фото, на котором видно задержанного главу "предательской администрации" села Ивановка (Чугуевский район, Харьковская область).

"Совместно с ВСУ работаем над региональной политикой", – отметил Тимошенко.

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