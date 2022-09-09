В Харьковской области задержали главу одного из деоккупированных сел, который сотрудничал с оккупантами

Об этом 9 сентября в Facebook сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Он рассказал, что посетил только что освобожденные общины и пообщался с местными жителями.
"Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали голову одного из сел деоккупированной общины, который сотрудничал с врагом", – написал Синегубов.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram опубликовал фото, на котором видно задержанного главу "предательской администрации" села Ивановка (Чугуевский район, Харьковская область).
"Совместно с ВСУ работаем над региональной политикой", – отметил Тимошенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².
В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам президента Владимира Зеленского, с 1-го по 8 сентября ВСУ освободили 1000 км² украинской территории.
ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области, заявил 9 сентября Зеленский.