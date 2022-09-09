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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области задержали главу одного из деоккупированных сел, который сотрудничал с оккупантами

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Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями, отметил глава Харьковской ОВА
Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями, отметил глава Харьковской ОВА
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

На освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области задержали главу одного из сел, который сотрудничал с россиянами.

Об этом 9 сентября в Facebook сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что посетил только что освобожденные общины и пообщался с местными жителями.

"Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали голову одного из сел деоккупированной общины, который сотрудничал с врагом", – написал Синегубов.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/pfbid038FU9j8aMCJ81jyquQVD9wTPTXRUCux2zEpnZbEgNz2h5dZ8FwucP1PBEnNYAjgvnl

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram опубликовал фото, на котором видно задержанного главу "предательской администрации" села Ивановка (Чугуевский район, Харьковская область).

"Совместно с ВСУ работаем над региональной политикой", – отметил Тимошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².

В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам президента Владимира Зеленского, с 1-го по 8 сентября ВСУ освободили 1000 км² украинской территории

ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области, заявил 9 сентября Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Чугуев, предательство, Харьковская ОГА, правоохранители, преступление, ВСУ, война России против Украины, население, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Олег Синегубов, контрнаступление
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